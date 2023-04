Volley maschile A3: l'andata degli ottavi di finale playoff è di Garlasco, Savigliano cede al tie-break

Va al Moyashi Garlasco gara-1 degli ottavi di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca, con il Monge-Gerbaudo Savigliano superato al tie-break al termine di un lungo e intenso match.

La gara del PalaRavizza di Pavia rispetta i pronostici della vigilia: le due squadre, che hanno chiuso la regular season separate da un solo punto, si alternano tra errori e buone giocate, producendo un match equilibrato.

Savigliano ha il merito di partire forte, approfittando degli errori avversari, soprattutto al servizio, per vincere il primo set. Garlasco trova però fiducia in battuta e prende subito il largo nel secondo, vincendolo. Quindi, due parziali fotocopia dei precedenti: meglio il Monge-Gerbaudo Savigliano nel terzo, più incisivo il Moyashi nel quarto, bravo a chiudere i conti soprattutto grazie ai turni al servizio di Giannotti, sempre pericolosi.

Si decide tutto al tie-break, che i ragazzi di Bertini riescono subito a portare dalla propria parte, ancora con il servizio del loro opposto, andando al cambio campo sul +3, per poi vincere, anche in virtù del calo mentale dei saviglianesi.

Ora, la sfida si sposta in provincia di Cuneo. Domenica 16 aprile alle ore 18 il PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore ospiterà la decisiva gara-2. Per l’occasione, il Volley Savigliano ha promosso un’iniziativa: tutti gli abbonati per le gare casalinghe in regular season potranno entrare gratis al palazzetto per sostenere capitan Dutto e compagni. Servirà il contributo di tutti.

I sestetti iniziali Coach Bertini propone Bellucci in palleggio, Giannotti opposto, Puliti e Baciocco in banda, il tandem Romagnoli-Peric al centro. Libero Calitri. Coach Simeon, dopo le variazioni viste nell’ultima giornata di regular season, si presenta al PalaRavizza con il sestetto più rodato: Filippi-Spagnol in diagonale, Nasari e Galaverna a presidiare posto 4, capitan Dutto e Rainero al centro. Liberi alternati, con Gallo in ricezione e Rabbia in difesa.

Primo set Savigliano parte meglio e, approfittando della ricezione non perfetta di Garlasco, scappa subito: un muro di Filippi e un tocco d’astuzia sotto rete di Galaverna portano gli ospiti sul 5-10. Bertini ferma il gioco. Dutto, ispiratissimo sin dall’inizio (suo il primo punto del match) trova l’ace del massimo vantaggio ospite: 6-13. Altri due punti consecutivi di Galaverna, prima in muro su Puliti e poi con un servizio vincente, costringono Bertini al secondo time-out del parziale: 9-16. Garlasco rientra meglio e accorcia fino al -4 (12-16) con il primo ace casalingo del match, siglato da Giannotti. Time-out Simeon. Un lungolinea di Spagnol ferma la serie dell’opposto di casa e Simeon cambia: dentro Calcagno, in battuta, e Mellano, per Rainero e Gallo. Sono una pipe di Galaverna e un tocco sotto rete di Dutto a riportare gli ospiti sul +6 (13-19). Bertini inserisce Agostini in battuta, ma è Nasari a trovare il punto numero 20 per i saviglianesi (14-20). Un muro di Rainero regala sette palle-set agli ospiti (17-24). Ne basta una, perché è sempre il centrale a scambiare con Filippi e a mettere a terra il 17-25 che chiude il parziale.

Secondo set Garlasco parte meglio nel secondo parziale e, trascinata da Peric (4 dei 5 punti iniziali sono suoi), prova la fuga: un ace di Puliti vale il 6-3. Il +3 si mantiene fino al 6-9, quando Savigliano trova l’ottima serie in battuta di Spagnol e impatta con un attacco di Filippi: 9-9. Il sorpasso è compiuto con un gran muro di Filippi su Puliti: 10-11 e time-out Moyashi. Al rientro in campo, però, Garlasco prende il largo con Giannotti in battuta: un suo ace vale l’14-11 e Simeon ferma il gioco. Sul 16-12, dentro Accorsi per Puliti tra i padroni di casa, mentre sul 17-13 dentro Agostini in battuta per Peric. Un bel pallonetto di Baciocco regala il massimo vantaggio ai suoi: 18-13 e secondo time-out di Savigliano. Romagnoli lo aggiorna subito con un tocco sotto rete: 19-13. I biancoblu ritornano sotto con un buon turno al servizio di Galaverna e sul 20-17 Simeon ripropone Mellano-Calcagno, con quest’ultimo in battuta, per Rainero-Gallo, ma Garlasco trova il punto (21-17). Giannotti mura Nasari e ipoteca il set: 23-17. Puliti trova un gran diagonale subito: 24-19 e cinque set-point per Garlasco. Spagnol annulla il primo, ma Puliti gioca con il muro e chiude i conti: 25-20 e 1-1.

Terzo set Savigliano parte meglio (0-3), Garlasco rientra e il match resta in equilibrio fino al 7-7, quando è la battuta in salto float di Dutto a mettere in difficoltà la ricezione di casa e a favorire gli attacchi ospiti: 7-11. Sull’8-13, dopo un attacco vincente senza muro di Spagnol, Bertini ferma il gioco. Ancora Spagnol al rientro in campo, per il massimo vantaggio ospite nel parziale: 8-14. Il gap è aggiornato a stretto giro dall’ace di Galaverna: 9-16. Non è finita: un monster-block di Dutto su Peric porta il Monge-Gerbaudo sul 10-18. Quindi, tocca a Spagnol murare Baciocco per l’11-19. Secondo time-out di casa. Sul 12-19, dentro Accorsi al servizio per Peric. Due punti per il Moyashi allarmano Simeon: time-out sul 14-19. Savigliano ritrova il filo e si porta sul 14-21, con Bertini che cambia Baciocco con Agostini. Savigliano si complica la vita, ma una gran diagonale di Spagnol dopo un lungo scambio consegna cinque set-point agli ospiti: 19-24. Giannotti in battuta, però, ne annulla tre e Simeon ferma il gioco sul 22-24. Gallo riceve bene, Filippi serve Spagnol che con un tocco beffardo chiude il discorso: 22-25.

Quarto set Garlasco parte fortissimo nel parziale, trascinato dal doppio ace di Giannotti, seguito dal muro di Giampietri: 5-1 e Simeon è subito costretto a fermare il gioco. Puliti allunga ancora (6-1), prima che Nasari trovi il punto che pone fine alla serie dell’opposto di casa (6-2). Romagnoli e Giannotti murano rispettivamente Spagnol e Galaverna per il massimo vantaggio neroverde: 11-5 e secondo time-out ospite. Sul 13-8, dentro Bergesio per Nasari, non al meglio. Savigliano approfitta di alcuni errori dei padroni di casa per riportarsi a -3 (17-14) e Bertini ferma il gioco. Al rientro in campo, Nasari mette in rete la battuta e Romagnoli mura Spagnol, riportando i suoi a +5 (19-14). Giampietri mura lo stesso Nasari per il 23-17 con Giannotti in battuta, che di fatto chiude il parziale. È di Puliti il punto che consegna sei set-point ai padroni di casa (24-18). Giampietri la risolve subito, murando Spagnol: 25-18, si va al tie-break.

Quinto set Si parte in equilibrio, ma il servizio di Puliti consente ai padroni di casa di scappare: un muro di Baciocco su Spagnol produce il 5-2 che costringe Simeon a fermare subito il gioco. Si va al cambio campo sull’8-5. Il muro in solitaria di Giannotti su Galaverna chiude quasi i conti: 11-7 e time-out Monge-Gerbaudo. Lo stesso opposto, al ritorno in campo, trova il punto del 13-8 dopo un lungo scambio e resta al servizio. Giampietri mura Spagnol subito dopo e Garlasco ha sei match-point. Spagnol annulla il primo, ma poi viene murato da Puliti: 15-9 ed è festa Moyashi.

Le dichiarazioni. Nel post-gara, c’è rammarico in casa Savigliano, ma anche la convinzione di potersela giocare al ritorno. Lo schiacciatore Andrea Nasari commenta così: “Siamo partiti bene, approcciando bene la gara e mettendoli in difficoltà al servizio. Poi, però, Garlasco è uscita e abbiamo pagato tanto soprattutto in attacco, subendo troppi muri. Dovremo lavorare soprattutto su questo aspetto verso la gara di domenica”.

Moyashi Garlasco-Monge-Gerbaudo Savigliano 3-2

Parziali: 17-25, 25-20, 22-25, 25-18, 15-9

Moyashi Garlasco: Bellucci 2, Giannotti 30, Puliti 22, Baciocco 13, Romagnoli 7, Peric 9, Calitri (L); Giampietri 7, Accorsi, Agostini 1; N.E. Caianiello, Minelli. All. Bertini.

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 7, Spagnol 27, Galaverna 16, Nasari 11, Dutto 7, Rainero 7, Gallo (L), Rabbia (L2); Calcagno, Mellano, Bergesio; N. E. Bossolasco, Trinchero. All. Simeon.

Durata set: 23’, 26’, 30’, 24’, 17’