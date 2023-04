Condannato per violenza sessuale: Federmanager Cuneo prende le distanze dall’ex presidente

Visto quanto riportato dall’articolo dal titolo " Palpeggiò il fondoschiena a una funzionaria: ex presidente Federmanager patteggia ", pubblicato da Targato Cn e La Voce di Alba nella giornata di oggi il presidente Fulvio D'Alessandro e il Consiglio Direttivo di Federmanager Cuneo, anche a nome dei propri associati, prendono fermamente "le distanze dalle condotte tenute dall’associato Giovanni Censi il 6 dicembre 2021 in danno di una funzionaria appartenente a un’organizzazione provinciale di settore".



Alla persona offesa dall’odioso episodio esprimono "vivo e partecipe sostegno, precisando che nei confronti dell’associato, per detto fatto e per altra vicenda, sono stati fatti i dovuti approfondimenti volti alla adozione dei provvedimenti più opportuni per la tutela della serietà di Federmanager Cuneo e dei soggetti alla stessa associati".



"Superfluo rimarcare – aggiunge ancora l’associazione – come il comportamento del precitato soggetto rappresenti quanto di più lontano dall’etica associativa, quotidianamente improntata al rispetto dei valori morali e delle persone, valori peraltro richiamati nel Codice etico valoriale proprio di Federmanager".