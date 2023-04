A Limone Piemonte si celebra la Giornata della Terra con il progetto CleanAlp

Domenica 23 aprile a Limone Piemonte si celebra la Settimana della Terra con un evento speciale organizzato da European Research Institute, nell'ambito del progetto CleanAlp, giunto al terzo anno di programmazione e finanziato da The North Face Explore Fund.

L’edizione 2023 si svolgerà in contemporanea con iniziative simili in Gran Bretagna, Danimarca, Francia, Germania e Svizzera promosse sul web con l’hashtag #SignUpToCleanUp. Nella settimana dal 17 al 23 aprile appassionati e attivisti di tutto il mondo saranno impegnati a testimoniare l'amore per quella natura che rende abitabile il nostro pianeta ripulendo gli ambienti più selvaggi, come le nostre montagne. L'obiettivo è quello di riuscire a conoscere meglio l'ambiente alpino, la sua straordinaria bellezza, la sua importanza e i problemi che lo affliggono.

Il programma della giornata limonese prevede il ritrovo domenica 23 aprile a partire dalle 9.30 sul piazzale di Quota 1400 antistante la partenza degli impianti sciistici. I partecipanti verranno divisi in gruppi omogenei in base all’orario di arrivo e, percorrendo la strada asfaltata che conduce al Colle di Tenda, ancora chiusa al traffico automobilistico in questa stagione, attraverseranno un'area particolarmente spettacolare dal punto di vista panoramico, tra Alpi Marittime e Alpi Liguri, al confine tra Italia e Francia fino a raggiungere gli affascinanti Forti ottocenteschi che sovrastano il Colle. I partecipanti saranno assistiti da guide esperte dei luoghi e delle particolarità naturalistiche alpine.

Il progetto CleanAlp, coordinato da Franco Borgogno, guida parco delle Aree Protette Alpi Marittime, per European Research Institute, ha lo scopo di far scoprire l'estrema bellezza in ogni angolo delle Alpi nord occidentali e di realizzare una ricerca scientifica senza precedenti al mondo: scoprire la quantità e la tipologia di rifiuti (in particolare di plastica) che minacciano le nostre montagne.

La manifestazione è aperta a tutti. Ai partecipanti verranno forniti guanti, sacchi, pinze e una borsa/gadget in iuta.

Per chi volesse muoversi in treno, il Comune di Limone Piemonte metterà a disposizione un servizio di navette gratuite dalla stazione ferroviaria per permettere a tutti di raggiungere la zona di Quota 1400 in comodità. La navetta prevede due corse: una al mattino con partenza alle 10.30 dal piazzale della stazione; la seconda partirà dal piazzale di Quota 1400 alle 16.30. Per usufruire del servizio di navetta è necessario prenotarsi inviando una mail al seguente indirizzo: b.franco@eri.net.in.

Per prendere parte all’evento è necessario iscriversi su Eventbrite, al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-the-north-face-clean-up-hike-escursione-a-limone-piemonte-con-cleanap-592452269687

Chi volesse approfondire la conoscenza del progetto, può consultare il sito del Parco delle Alpi Marittime www.parcoalpimarittime.it.

Info: Ufficio Turistico di Limone: 0171 925281 - www.limoneturismo.it