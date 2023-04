Aspettando il 25 aprile: a Roccabruna la presentazione del diario “Un Garibaldino racconta”

“Una memoria di Resistenza di ribelle umanità.” A Roccabruna questa sera, venerdì 14 aprile, si terrà una serata davvero importante in occasione del 25 aprile.

Appuntamento alle ore 20:45 in Biblioteca, con la presentazione del diario di Nini Acchiardi: “Un Garibaldino racconta” - Primalpe Edizioni, a cura di Carlo Giordano e Piercarlo Grimaldi.

“Antonio Acchiardi è un protagonista del suo tempo, appartenente a una generazione che si è forgiata nella guerra e nella lotta di liberazione. Fino ad oggi in Italia la loro resta l’unica generazione, socialmente trasversale, che grazie alla Resistenza si e sentita motore dei cambiamenti storici. Il comandante partigiano Nini lascia come dono successorio questo diario, espressione collettiva della combattuta guerra di popolo del Garibaldini della Brigata Fissore, che spiega le ragioni logiche e affettive di un immolata gioventù contro la barbarie fascista.”

L’incontro, ad ingresso libero ed organizzato dai Comuni di Dronero e Roccabruna in collaborazione con ANPI - sezione di Dronero e Valle Maira, museo civico Luigi Mallé ed associazione Circolo Culturale Clandestino, desidera essere un prezioso momento di riflessione collettiva oltre che di sensibilizzazione, per una memoria che non può andare perduta.