Attivo uno sportello del patronato Epaca e del Caf Coldiretti all'ospedale di Cuneo

A seguito di una rinnovata convenzione nel 2023 tra Coldiretti Cuneo e Nursind Cuneo, sarà attivo uno sportello del patronato Epaca e del Caf Coldiretti nell’Ospedale Santa Croce e Carle rivolto agli infermieri iscritti al sindacato Nursind e all’utenza che avesse bisogno.

A partire da martedi 18 aprile e successivamente ogni primo e terzo martedì del mese, al mattino al Carle e pomeriggio al S.Croce, gli operatori del patronato Epaca e del Centro Assistenza Fiscale di Coldiretti saranno nei locali dell'ospedale dalle ore 9.00 alle ore13.00 e dalle 14 alle 17.00 a disposizione del personale infermieristico.



Il patronato Epaca garantirà agli iscritti del Nursind una consulenza personalizzata e tutta una serie di servizi che spaziano dall'assistenza nella gestione delle pratiche previdenziali e sociali, come l'assegno unico, i congedi parentali, i permessi ex l.104 ed il riconoscimento dell'invalidità mentre il personale del Caf Coldiretti fornirà i servizi di elaborazione delle dichiarazioni e delle pratiche fiscali (730, Unico, modello Isee, gestione dell'Imu e così via), oltre fornire al personale infermieristico il supporto necessario per beneficiare delle definizioni agevolate e della rottamazione delle cartelle esattoriali in scadenza il 30 aprile 2023.