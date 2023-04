Campioni della pallapugno nella mattinata del torneo ‘Ravano’ a Villanova Mondovì

Sport e giornalismo: il binomio chiave per le attività dell’associazione ‘Piero Dardanello’ si concretizzerà, ancora una volta, nella mattinata di lunedì 17 aprile 2023. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì potranno vivere una giornata speciale, cimentandosi con le gare del torneo ‘Alberto Ravano’ - coppa ‘Paolo Mantovani’ ma anche confrontandosi con due grandi campioni dello sport. Si tratta di Federico Raviola e Paolo Danna, stelle della pallapugno, che saranno i protagonisti di un ‘Dardanello Incontra’, organizzato dal sodalizio presieduto da Sandro Dardanello e intitolato alla memoria dell’ex direttore di ‘Tuttosport’.



Il torneo ‘Alberto Ravano’ è la competizione scolastica più grande d’Europa: alla sua 38ª edizione, coinvolge gli alunni iscritti alle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola Primaria. Tra i partecipanti ci sono scuole di Liguria e Piemonte: le squadre affrontano una prima fase di competizioni per qualificarsi in vista delle fasi finali, che si disputeranno a Genova dal 15 al 25 maggio. Al Palazzetto dello Sport ‘Vincenzo Tomatis’ di Villanova Mondovì si giocheranno le gare di pallavolo, ma il calendario del trofeo prevede più discipline: è possibile cimentarsi in calcio, basket, rugby, ciclismo, atletica leggera, scherma, vela, pallanuoto, canottaggio, tennis ed hockey. La manifestazione è stata fondata da Paolo Mantovani, ex presidente della Sampdoria (sotto la sua gestione, tra le altre cose, è stato vinto lo scudetto del 1990/91), ed è intitolata alla memoria di un altro illustre presidente della società blucerchiata, Alberto Ravano (al vertice del club dal 1953 al 1961).



Come è tradizione consolidata da diversi anni, l’associazione ‘Dardanello’ celebra la mattinata di agonismo con un’ulteriore esperienza dedicata ai ragazzi: l’incontro con chi vive lo sport in prima persona ad alti livelli. Nell’edizione 2022 al ‘PalaTomatis’, oltre a Ludovica Mantovani (presidente della Divisione Calcio Femminile della Federcalcio e numero uno della fondazione che organizza la manifestazione), erano presenti le capitane delle squadre di pallavolo Cuneo Bosca Volley e Lpm Bam Mondovì, Noemi Signorile e Maria Luisa Cumino. Quest’anno a tu per tu con i giovani presenti al Palasport ci saranno due campioni di pallapugno: Paolo Danna e Federico Raviola. Danna è una vera leggenda del balòn: ha all’attivo ben tre Coppe Italia e cinque scudetti (quattro tricolori da capitano - nel 2004 e nel 2005 con la Subalcuneo, nel 2009 e nel 2010 con la Pro Paschese - e uno al fianco proprio di Raviola). Il talento monregalese, invece, ha vestito per nove anni i colori della Subalcuneo, mentre nel 2022 è passato all’Imperiese; già campione d’Italia nel 2018, è fresco reduce della vittoria nella Supercoppa (è la seconda volta che conquista il trofeo, dopo l’alloro nel 2019). A moderare l’incontro, il giornalista Luca Giaccone.



La scelta di un ‘Dardanello Incontra’ dedicato al balòn è particolarmente significativa, visto che le sei tracce dell’edizione 2023 del concorso ‘Dardanello Giovani’ (dedicato agli studenti della provincia di Cuneo e ai giornalisti under 30 di tutta Italia) sono proprio incentrate su questo sport, che rappresenta una tradizione del territorio. L’intervista ai campioni, a cui assisteranno tutti i ragazzi presenti nel Palasport, potrebbe rappresentare una miniera di spunti e ispirare tanti potenziali concorrenti; un utile banco di prova per gli allievi del progetto ‘A scuola di giornalismo con Piero Dardanello’: saranno le classi villanovesi iscritte al programma didattico a condurre l’intervista, grazie a domande preparate ‘ad hoc’.



«Ormai siamo giunti alla settima edizione in cui, come Villanova Volley, siamo stati invitati a partecipare all’organizzazione del torneo ‘Ravano’ - commenta Fabrizio Prato, presidente dell’associazione pallavolistica villanovese - e quest’anno abbiamo la bellezza di sei plessi partecipanti, con le classi quinte di Villanova Capoluogo, Branzola, Madonna del Pasco, Roccaforte Mondovì, Monastero di Vasco e, novità del presente, Frabosa Sottana. La squadra vincitrice parteciperà a maggio alle finali a Genova con tutta la classe: la collaborazione con l’associazione ‘Piero Dardanello’ è un’ulteriore occasione per unire sport e cultura, un binomio prezioso da valorizzare al meglio. Desidero, in particolare, ringraziare l’Istituto Comprensivo per l’ampia disponibilità accordataci e in particolare il referente, il professor Gian Luca Ravotti».



Una giornata speciale e ricca di emozioni, l’occasione per imparare che con lo sport si può essere sempre protagonisti, sia in campo che fuori, attraverso il racconto.