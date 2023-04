A Savigliano presentata la convenzione di Atc Piemonte Sud con UniTo [FOTO E VIDEO]

Si è svolto questa mattina, venerdì 14 aprile, il convegno “Nuove strade per Atc Piemonte Sud - L’evoluzione energetica dell’Erps” presso la sede distaccata di Savigliano dell’Università degli Studi di Torino di via Garibaldi.

In particolare per la nostra provincia si è parlato dell’accordo raggiunto con Unito per la gestione delle quattro sedi decentrate dell’Università (Cuneo-Savigliano e Alba). Si tratta di 2 milioni all’anno che portano nelle casse dell’Agenzia Territoriale della casa per 200mila euro di competenze che andranno ad aiutare il bilancio di gestione.