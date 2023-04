Cossano Belbo, sulle strade gli ultimi lavori pubblici voluti dall'Amministrazione Noè

L'Amministrazione comunale di Cossano Belbo, guidata dal sindaco Mauro Noè, prima della conclusione del terzo mandato amministrativo, intende concludere i lavori messi in cantiere nel corso degli ultimi anni.

Utilizzando fondi ministeriali (circa 85.000 euro) i lavori su strada Cossanetto sono stati conclusi. La ditta Bertero di Rocchetta Belbo, assegnataria dell'appalto, ha svolto i lavori previsti dal progetto redatto dall'ingegner Adriano Davide. Si tratta della sistemazione di un tratto di carreggiata che stava franando e del convogliamento corretto delle acque del Rio Vassa, evitando erosioni che potevano compromettere la viabilità. L'attraversamento stradale è stato ampliato nella parte a monte, con adeguata briglia di contenimento degli eventuali residui legnosi, rinforzando nel contempo le sponde del rio stesso per evitare pericolosi movimenti franosi.

Per la cronaca sono stati affidati i lavori di un altro progetto, da circa 80.000 euro, finanziati dalla Regione Piemonte, per sistemare una criticità di strada Secco, con l'ampliamento del passaggio delle acque sotto la strada, un corretto convogliamento a monte, un rafforzamento della sponda a valle, intervento quest'ultimo che consentirà di ampliare anche la carreggiata stradale in una curva molto pericolosa.

I lavori saranno poi seguiti dalla futura amministrazione comunale che succederà a quella del sindaco Noè. Intanto sono in fase di conclusione i lavori di ricostruzione del nuovo tunnel del Rio Santa Maria, che attraversa tutto il concentrico, avendo superato i numerosi inconvenienti incontrati nel corso della realizzazione.