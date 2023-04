Cuneo, domenica una raccolta firme dei Radicali su fine vita e coppie omogenitoriali

Domenica pomeriggio a Cuneo, dalle 16 alle 19 in Corso Nizza (fronte civico 12), si terrà un nuovo banchetto di raccolta firme promosso da Radicali Cuneo e +Europa Granda.

Al banchetto sarà possibile sottoscrivere quattro iniziative popolari.

Prima fra tutte, la proposta di legge regionale “liberi subito” che chiede tempi certi per la procedura di verifica dei requisiti per accedere al suicidio assistito, e l’attuazione dello stesso, reso legale in Italia dopo la sentenza della Corte costituzionale sul caso Cappato/DjFabo.

Sarà inoltre possibile firmare per tre petizioni popolari comunali: la richiesta alla Sindaca Manassero di riconoscere i figli delle coppie omogenitoriali, la proposta di rendere più facilmente accessibili gli strumenti di partecipazione democratica comunali – come referendum e proposte popolari di delibere – e l’istituzione di un Sindaco della notte come figura di raccordo tra i residenti e l’economia notturna, di fondamentale importanza per la città.

Per firmare è sufficiente aver compito 18 anni, essere in possesso di un documento di identità ed essere residenti in Piemonte per la proposta di legge sul fine vita, ovvero a Cuneo per le tre petizioni popolari comunali.