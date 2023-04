Dal Distretto del Commercio contributi alle attività commerciali racconigesi

Le attività commerciali presenti sul territorio di Racconigi potranno accedere a un bando del Distretto diffuso del Commercio di Fossano, Savigliano e Terre di Pianura, che verrà pubblicato nel mese di maggio 2023.

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere le imprese del territorio tramite contributi a fondo perduto, che potranno essere utilizzati per interventi di ammodernamento della sede dell’attività o per la digitalizzazione e innovazione tecnologica.

Possono partecipare al bando tutte le attività di vendita al dettaglio di beni, quelle di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e anche i banchi del mercato presenti nei territori del distretto. La domanda per richiedere il contributo dovrà essere consegnata tramite Pec e dovrà contenere i preventivi relativi agli interventi previsti e la documentazione fotografica ante-intervento.

Di seguito alcuni esempi di interventi ammessi al contributo: rifacimento di facciate di immobili e di porticati ( intonacatura e tinteggiatura) per la porzione su cui si affacciano gli esercizi; installazione, sistemazione e sostituzione di vetrine, insegne e serramenti esterni; installazione, sistemazione e sostituzione di tendaggi e ombreggianti; acquisto di arredi per esterno e dehor, comprese fioriere; interventi sulle strutture dei banchi dei mercati; installazione sistemi di videosorveglianza; acquisto di software, tecnologie e sistemi digitali e hardware a supporto di piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, canali di vendita e – commerce.

Le risorse complessive disponibili per i contributi sono di 312.500 euro, che verranno suddivisi tra tutti i Comuni del distretto: ogni impresa potrà richiedere un minimo di 400 e un massimo di 8 mila euro.

“Un nuovo intervento a favore del commercio locale ottenuto grazie al nostro lavoro in collaborazione con il Distretto Diffuso di Fossano, Savigliano e terre di pianura; realizzare interventi in sinergia con l’intero territorio è fondamentale per sostenere e rilanciare le imprese locali –commenta l’assessore al commercio del Comune di Racconigi Annalisa Allasia- I commercianti sono l’anima di un paese e, grazie a questa grande opportunità, gli esercenti racconigesi potranno arricchire in estetica e contenuti le loro attività, unendo la bellezza della tradizione con la comodità delle nuove tecnologie. In questo modo tutta la città potrà beneficiare di nuovi spazi di socialità e interazione”.

Per avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione al bando è possibile consultare il sito del Distretto del Commercio.