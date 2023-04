Domani bisogna montare le gomme estive, ma c'è un mese di tempo per adeguarsi

Domani 15 aprile scade l’obbligo di utilizzare gomme adatte alle condizioni invernali o di avere catene a bordo in molte strade della nostra provincia. Ricordiamo che non è obbligatorio il cambio, a meno che l’auto non monti pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato dalla carta di circolazione.

In questo caso la data ultima per il cambio concessa da una specifica circolare ministeriale è il 15 maggio, poi possono arrivare sanzioni dure.

Gli automobilisti sorpresi dal 16 maggio al 14 ottobre alla guida di veicoli con pneumatici M+S che riportano codici di velocità inferiori a quelli dichiarati sulla carta di circolazione saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da 419 a 1.682 euro. Ai trasgressori verrà ritirata anche la carta di circolazione e richiesta la revisione del mezzo.