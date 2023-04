Domicilio digitale alle imprese: la Camera di Commercio avvia il procedimento per l'assegnazione d'ufficio

La Camera di commercio di Cuneo ha avviato il procedimento per assegnare d’ufficio il domicilio digitale alle imprese che non hanno registrato la casella di posta elettronica certificata al registro imprese.

Il domicilio digitale assegnato d’ufficio CODICEFISCALEIMPRESA@impresa.italia.it potrà solamente ricevere i messaggi, in particolare quelli delle Pubbliche Amministrazioni (cartelle esattoriali, atti giudiziari, ecc.). L’imprenditore li potrà consultare tramite il cassetto digitale utilizzando lo spid/cie/cns attraverso la piattaforma https://impresa.italia.it.

Particolarmente elevata anche la sanzione che, oltre alle spese di procedimento, è pari a:

• in caso di società € 412,00 per ogni rappresentante

• per le imprese individuali € 60,00.



Sul sito camerale (www.cn.camcom.it/domiciliodigitale) è pubblicato l’elenco delle imprese individuali con Pec non regolare.



Affrettati! Hai tempo ancora qualche giorno per regolarizzare la tua posizione ed evitare le sanzioni.



Per informazioni: ufficio registro imprese 0171 318760-787-815