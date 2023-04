GAL Mongioie, Mario Bovetti è il nuovo presidente

Nessun colpo di scena. Alla guida del GAL Mongioie, come ventilato alcuni giorni fa, ci sarà l'avvocato monregalese Mario Bovetti. Si chiude così l'era Ballauri, che era alla guida dell'ente dal 1997.

Il consiglio di amministrazionedell'ente, si è riunito ieri e ha convalidato le rispettive cariche da parte dei consiglieri eletti in seno all’assemblea dei soci tenutasi il 5 aprile scorso, (leggi qui), 5 aprile 2023, conferendo la carica di presidente a Bovetti, vice presidente è stato nominato Silvio Turco, mentre Romana Dagnello è amministratore delegato della società.

Direttore dell’ente è stato confermato il dottor Giampietro Rubino.

Il consiglio d’amministrazione, infine, ringrazia sentitamente i consiglieri uscenti ed in particolare il dottor Ballauri per il lavoro svolto in tutti questi anni.