Il Comune di Demonte taglia 19 platani, minoranza all'attacco: "Era davvero necessario abbatterli tutti?"

Diciannove platani abbattuti nel giro di pochi giorni. Succede a Demonte, in via I maggio, lungo la statale 21, a seguito della segnalazione di un residente che aveva sollecitato, rivolgendosi al Comune, la verifica dello stato di salute e la potatura di una delle piante.

Il Comune ha quindi richiesto una perizia e, a meno di una settimana di distanza, sono stati abbattuti tutti. Restano i ceppi, contrassegnati e segnalati da alcuni coppi rossi messi da Anas, che ha competenza sulla strada. Dovranno essere rimossi con un macchinario speciale, in quanto pericolosi.

Con l'abbattimento degli alberi, resta senza alcuna protezione la pista ciclabile che corre al lato della strada.

Una "deforestazione" che sta suscitando molte polemiche in paese, complice anche il fatto che si starebbe applicando il regolamento che impone l'abbattimento di piante ad alto fusto collocate entro cinque metri dal confine della propria pertinenza.

I consiglieri di minoranza Giovanni Arata, Mario Ventino Borromeo e Attilio Vera hanno presentato un'interrogazione al fine di conoscere "le ragioni che hanno portato con una sola operazione all’abbattimento di tutti i platani già presenti, quando non tutti presentavano segni che ne rendevano indifferibile l’abbattimento stesso; di conoscere se non ne sia stata già prevista la relativa sostituzione.

Come noto, oltre alla più che manifesta ferita al paesaggio, deve essere a conoscenza di tutti il danno provocato all’ambiente in senso stretto, considerata la quantità di ossido di carbonio ed il minore inquinamento ambientale e acustico dovuto alla presenza di queste piante secolari purtroppo eliminate. A parere degli interpellanti, attesa la già menzionata “ampiezza” dell’abbattimento ci si domanda - e si chiede motivata risposta al riguardo - se non fosse preferibile - e quanto mai opportuno - il ricorso ad un ulteriore riscontro di esperti".