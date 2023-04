"La Misericordia sotto la calce": si svelano i restauri nella cappella di San Bernolfo

IL PROGRAMMA

Alle 14.30 interverranno le autorità per i saluti istituzionali, il professor Cesare Morandini (coordinatore Comitato San Bernolfo), che illusterà "Il Comitato dal 2015 ad oggi" e Massimiliano Caldera (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo), "Una nuova pagina per la pittura del Tardogotico nel Monregalese".

Alle 16 la proiezione realizza del film “San Bernolfo, diario di una rinascita” a cura del regista fariglianese Remo Schellino. Al termine del documentario i partecipanti raggiungeranno a piedi la cappella per una visita libera.

"Il restauro di San Bernolfo - come spiegano sul sito dedicato ai restauri - è il frutto dell’azione collettiva di tutto il quartiere del Ferrone, in particolare della sua parrocchia e delle sue associazioni. Dal 2015 il Comitato San Bernolfo, su impulso del Consiglio Pastorale, lavora al progetto, reperisce fondi ed organizza gli eventi di valorizzazione, il tutto con la collaborazione della Proloco “Cui Dur Ferun” e del Centro Lettura e Cultura “Franca e Mario Gasco” che anima la Biblioteca parrocchiale. I fondi per una prima parte dei lavori (riguardanti il restauro e la valorizzazione) provengono in primo luogo dal Bando Cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, poi dal Comune di Mondovì e dalle donazioni liberali raccolte durante gli eventi organizzati allo scopo."

Maggiori informazioni e i dettagli sugli interventi sono disponibili sul sito https://www.sanbernolfo.it/il-progetto-con-la-fondazione-crc/