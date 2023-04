Per la Fiera di Primavera di Mondovì divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie e lattine

Con ordinanza sindacale è stato disposto, nell'ambito della 62^ edizione della Fiera di Primavera e durante il "Dj Night", il divieto di somministrare e vendere per asporto bevande contenute in bottiglia, recipienti di vetro, lattine e altri oggetti atti ad offendere.

L'Ordinanza precisa che resta sempre consetita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in contenitori in vetro all'interno dei locali, negli annessi dehors nonchè nell'ambito della tendostruttura allestita in Piazza Carlo Ferrero, adibita alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande nonchè il trasporto dei medesimi alimenti e bevande a condizione che questi siano sigillati e/o contenuti in appositi imballaggi.