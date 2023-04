Peveragno, cambia denominazione l’area dell’ex caseificio Valle Josina: INALPI potrà investire

L’INALPI SpA potrà, finalmente, operare interventi e investimenti sulla struttura dell’ex caseificio cooperativo Valle Josina di Peveragno grazie alla conclusione dell’iter di approvazione della variante 15 al piano regolatore, che riconosce lo status dell’attuale proprietario della struttura.



Un passaggio atteso e necessario, perfezionato nella seduta di consiglio comunale dello scorso 12 aprile. Il caseificio era infatti una cooperativa di aziende agricole e l’area in cui sorge era stata indicata come ‘produttiva agricola’ e non industriale: INALPI si è trovata, così, ‘bloccata’ nell’intervenire e con il passare del tempo l’unica possibilità sarebbe stata quella di dismettere il sito, con gravissimi danni per il territorio e la comunità peveragnese a livello economico e occupazionale.



L’amministrazione comunale ha commentato l’approvazione della variante sul proprio profilo Facebook: “Si sbloccano per INALPI le possibilità di intervenire con un corposo piano di investimenti (sono in previsione investimenti per diversi milioni di euro) che avrà ricadute importanti per l’economia del territorio e potrà portare benefici per tutta la zona circostante, dove ormai da decenni sono presenti terreni destinati ad area produttiva che non trovano investitori”.



“Attrarre aziende e investimenti di questi tempi è fondamentale, ed esserci riusciti per il territorio di Peveragno è motivo di grande soddisfazione e permetterà all’economia peveragnese di guardare al futuro con ragionevoli certezze di sviluppo e crescita”.