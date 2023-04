Un minuto di silenzio prima delle manifestazioni sportive per ricordare Julia Ituma

La Regione Piemonte ha chiesto di osservare un minuto di silenzio prima dell’inizio di tutte le manifestazioni sportive in programma in Piemonte nei prossimi giorni, per ricordare Jiulia Ituma, la pallavolista dell’Igor Novara morta a Istanbul la scorsa notte.

L’appello è stato inviato oggi a tutte le federazioni e enti di promozione sportiva dal presidente della Regione e dagli assessori allo Sport e all’Ambiente che rinnovano il proprio cordoglio alla famiglia e alle compagne di squadra della giovane.