Veicolo eccezionale perde il carico sulla provinciale 662 a Marene [FOTO]

. Aggiornamento 12.30: Il carico disperso è in corso di recupero, mentre si attende che il carro attrezzi arrivi per muovere l'autocarro.

Pesanti disagi alla circolazione sulla provinciale 662 tra Marene e Roreto di Cherasco, dove un veicolo eccezionale ha perso parte del carico, dei pesanti blocchi di cemento, a seguito di impatto con un altro autocarro.

Sul posto sta operando la Polizia locale di Cherasco, per la gestione della viabilità. Il traffico procede a senso unico alternato, in attesa dell'arrivo della gru che procederà al recupero del carico perso e allo sgombero della carreggiata.

Durante l'intervento la circolazione sarà interdetta per consentire le operazioni in sicurezza. Al momento non ci sono previsioni di orari e tempistiche.