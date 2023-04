Un po' di instabilità ma in generale bel tempo nel weekend

Nonostante in quota ci sia una zona depressionaria che rende l'atmosfera instabile, il weekend trascorrerà per lo più con bel tempo e temperature tipiche di Aprile. Soltanto domani sarà presente un po' di instabilità sulle Alpi

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi venerdì 14 aprile.

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature nel pomeriggio. Temperature massime in rialzo fino 18/19 °C, leggermente più fresco sulle coste. Venti generalmente deboli di direzione variabile sulle pianure, raffiche di Foehn sulle Alpi, venti moderati settentrionali in mattinata sulla Liguria centrale, ruotano poi da libeccio su quasi tutte le coste nel pomeriggio. Calma nella notte.

15 aprile.

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso, dalle prime ore del pomeriggio formazioni di nuvolosità cumuliforme sulle zone alpine e appenniniche delle Liguria in estensione alle pianure, con rovesci o temporali più probabili sulle Alpi cuneesi e sulla Liguria occidentale in spostamento verso sudovest. Sui confini alpini di valle d'Aosta e alto Piemonte molto nuvoloso o coperto con nevicate fino ai 1200 m per quasi tutto il giorno anche se accumuli modesti.

Temperature minime in leggero aumento e comprese tra 3 e 8 °C su pianure, tra 8 e 11 °C sulle coste. Massime stazionarie o in leggero calo nelle aree dove la copertura nuvolosa sarà più estesa o ci saranno precipitazioni. Venti in prevalenza deboli settentrionali. Raffiche forti di Foehn suell Alpi, che in serata si estenderanno alle pianure e alla Liguria.

16 aprile.

Bel tempo per tutta la giornata con temperature in leggero aumento e massime anche oltre i 20 °C. Venti deboli nordorientali.

Da lunedì 17 Aprile.

In quota permarrà una situzione di correnti cicloniche che manterranno l'atmosfera instabile, per cui in settimana ci attende instabilità tipica pomeridiana con rovesci isolati ma sempre in un contesto primaverile , in cui le temperature si manterranno nelle medie tipiche di questo mese.

Con l'occasione vi annunciamo la 12a giornata della Meteorologia che si terrà a Busca il 14-15 Aprile 2023 con il "Balloon Days" per chi volesse provare l'emozione di un giro in Mongolfiera.

