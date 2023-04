C’è un legame karmico tra il Regno Unito e la provincia di Cuneo?

L’esplorazione delle vite precedenti è una pratica spirituale antichissima che affonda le sue radici nelle tradizioni mistiche della Valle dell’Indo attualmente situata in Pakistan. La meditazione Jati Smaran, ad esempio, era una tecnica utilizzata per studiare il karma degli iniziati guidandoli ad evocare contenuti di vite passate.

Nella storia contemporanea fu lo psichiatra Ian Stevenson (Rif. Pub Med) a condurre un’imponente serie di studi scientifici sulla possibilità di vita dopo la morte. Nelle sue ricerche troviamo centinaia di casi di bambini che, nei loro ricordi, descrivono luoghi e situazioni che avrebbero visitato e vissuto in precedenti reincarnazioni. Luoghi e situazioni che, in seguito a rigorosi controlli, trovano precisi riscontri nella realtà.

Ma oggi a parlarci di esperienze di vite passate è il Dr. Rossano Sambo, ipnotista e ricercatore presso lo Studio olistico Spazioazzurro, specializzato in ipnosi regressiva, esplorazione delle vite precedenti e discipline per il benessere interiore.

Il Dr. Sambo, in circa trent’anni di attività, ha avuto modo, tra l’altro, di condurre numerose sessioni d’ipnosi regressiva su un folto campione di soggetti residenti nell’attuale provincia di Cuneo. E ha fatto una scoperta sorprendente.

Circa l’80% dei soggetti guidati in meditazione regressiva, ha evocato scene di vite passate ambientate in Inghilterra o in Scozia.

Ecco ora alcuni tra i casi più interessanti di vite passate nelle terre d’oltre Manica…

Una claustrofobia antica di 400 anni – E., una ragazza di 28 anni di Alba, veniva assalita dal terrore ogni volta che doveva entrare in una stanza di piccole dimensioni, come ad esempio un ripostiglio. Durante la seduta d’ipnosi regressiva, la sua attenzione focalizzata scivola spontaneamente in una vita passata in Scozia nel 1600. In questa antica esperienza, ricorda di essere stata murata viva nei sotterranei di Edimburgo perchè accusata di far parte di un gruppo di “untori”. E. è stata aiutata prontamente a rielaborare in sicurezza i contenuti di quei ricordi. Ora il suo rapporto con gli spazi angusti è molto migliorato.

Spinta giù da una scogliera nel 1815 perchè colpevole di stregoneria – Quando si parla di caccia alle streghe, tutti pensano ovviamente ai tempi bui del medioevo. Ma pochissime persone sanno che, in Scozia, la persecuzione si è protratta ancora per moltissimo tempo. L’ultimo processo per stregoneria, infatti, si è tenuto nei tribunali scozzesi nientemeno che nel 1944! Fu a carico di Helen Duncan, una medium accusata di aver rivelato informazioni militari segrete ai familiari di una vittima di guerra. La Duncan se la cavò per fortuna con “solo” 9 mesi di reclusione. Una sorte ben più tragica è toccata a B., una simpatica signora di Saluzzo. La donna, durante una sessione di meditazione regressiva guidata, ha evocato una scena terribile in cui precipitava da una scogliera in Scozia sfracellandosi sul litorale roccioso. A spingerla giù sarebbe stato il boia del villaggio in seguito a un processo sommario per stregoneria. B. ricorda perfettamente l’anno: il 1815! In seguito alla rielaborazione di questi ricordi, B. si è liberata di una fastidiosa acrofobia (paura dell’altezza).

A passeggio per le vie di Londra – M. è un commerciante di Cuneo che, fin dall’adolescenza, continua a vivere relazioni sentimentali disastrose stranamente simili l’una all’altra. Durante una sessione per la gestione di ansia da stress lavorativo, M. si rilassa profondamente e ricorda una passeggiata nelle vie di Londra durante la rivoluzione industriale di fine ‘800. Sta camminando a braccetto con la giovane moglie quando, improvvisamente, quest’ultima viene travolta da un carro trainato da cavalli che sfreccia a tutta velocità per la stretta viuzza. La donna muore sul colpo. Convinto di non aver fatto abbastanza per evitare la morte dell’amata, l’uomo rimane devastato dal senso di colpa. In seguito all’affiorare di questi ricordi, M. intuisce cosa lo blocca nelle relazioni e, pochi mesi dopo, incontra una donna con la quale, finalmente, riesce a costruire un rapporto sereno e duraturo.

Ferito all’occhio durante una scazzottata – R. è un imprenditore di Savigliano che, a causa di un difetto congenito, è affetto da cecità all’occhio destro mentre il sinistro vede perfettamente. R. rammenta una vita precedente nel ‘700 in cui prestava servizio come nostromo a bordo di un brigantino Inglese. Durante una scazzottata in una taverna nel porto di Londra, ricorda di essere stato ferito gravemente all’occhio destro. L’incidente gli fa perdere la vista da quell’occhio costringendolo a indossare una benda per nascondere la ferita. Dopo la sessione in cui sono affiorati questi contenuti, R. non recupera la funzionalità dell’occhio ma riesce ad accettare con molta più serenità il suo problema e il fatto di non poter guidare l’automobile.

La Guerra delle due Rose vista con gli occhi di una bambina – G., una giovane impiegata statale di Mondovì, era impegnata in un percorso per la gestione dell’ansia generalizzata. Durante una sessione di profondo rilassamento, affiorano alla sua mente scenari medioevali. Ricorda di essere una bambina di 4 anni seduta su un prato, mentre osserva una colonna militare di cavalieri che indossano pesanti armature e dotati di lance e spade. Durante la visualizzazione G. riesce a descrivere i dettagli dei vessilli consentendo l’identificazione dello scenario. La vista di quei soldati le incute un grande timore e una forte ansia. Viene quindi aiutata a superare lo stato di agitazione e a raggiungere il giusto distacco da quella vicenda. In seguito a questa esperienza G. nota una considerevole attenuazione degli episodi di ansia generalizzata.