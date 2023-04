Come posizionarsi su Google: consigli SEO per iniziare

Se hai un sito web, che si tratti di una semplice vetrina, di un e-commerce o di un blog, avrai capito che il traffico organico è fondamentale per ottenere visitatori e quindi potenziali clienti. Per poter riuscire ad ottenere gratuitamente ingressi devi creare contenuti interessanti, utili per l’utente e che rispondano alle ricerche andando però a posizionarli nel competitivo mercato che è internet.

Se è chiaro che da principiante puoi fare alcune attività, è anche importante sottolineare come un servizio SEO per posizionarsi su Google professionale possa fare la differenza e darti lo sprint giusto per arrivare dove desideri. Il posizionamento su Google è un argomento fondamentale per ogni sito web che vuole emergere nel vasto panorama del web; essere in cima alle pagine dei risultati di ricerca equivale a una maggiore visibilità, credibilità e traffico organico.

Analisi delle parole chiave

Le parole chiave sono le parole o le frasi che gli utenti inseriscono nei motori di ricerca per cercare una specifica informazione. Per posizionarsi su Google con efficacia, è essenziale sapere quali sono le parole chiave che meglio descrivono il tuo sito e il tuo settore di appartenenza. Esistono diverse piattaforme per la ricerca delle parole chiave, come ad esempio Google Keyword Planner o SEMrush, che permettono di individuare le parole chiave più utilizzate dagli utenti.

Contenuto di qualità

Il contenuto di un sito web è uno dei fattori principali per il posizionamento su Google. Un buon contenuto è quello che risponde alle esigenze degli utenti e che risulta di qualità ai motori di ricerca. Per crearli, è importante che sia originale, completo, coinvolgente e ben strutturato.

SEO on-page

La SEO on-page sono quelle tecniche che vengono applicate all'interno del sito web stesso per ottimizzarne la visibilità sui motori di ricerca. Alcune delle principali pratiche SEO on-page sono:

Titolo della pagina : il titolo deve essere breve e sempre correlato al contenuto della pagina stessa. Inoltre, è importante includere le parole chiave principali nel titolo.

: il titolo deve essere breve e sempre correlato al contenuto della pagina stessa. Inoltre, è importante includere le parole chiave principali nel titolo. Meta description : è una breve descrizione del contenuto della pagina che appare nei risultati di ricerca. La meta description deve essere accattivante e deve descrivere gli argomenti trattati nella pagina.

: è una breve descrizione del contenuto della pagina che appare nei risultati di ricerca. La meta description deve essere accattivante e deve descrivere gli argomenti trattati nella pagina. Link interni ed esterni : è importante creare un buon network di link all'interno del sito web, collegando le pagine tra loro, ma anche utilizzare link esterni per fornire ulteriori approfondimenti o risorse ai visitatori, senza esagerare e con il dovuto criterio.

: è importante creare un buon network di link all'interno del sito web, collegando le pagine tra loro, ma anche utilizzare link esterni per fornire ulteriori approfondimenti o risorse ai visitatori, senza esagerare e con il dovuto criterio. Struttura dei contenuti : è fondamentale organizzare i contenuti in modo logico e gerarchico, creando sezioni ben distinte con i relativi titoli e sottotitoli.

: è fondamentale organizzare i contenuti in modo logico e gerarchico, creando sezioni ben distinte con i relativi titoli e sottotitoli. Velocità di caricamento: un sito web lento rischia di penalizzare il posizionamento sui motori di ricerca. Per questo motivo, è importante ottimizzare al massimo la velocità di caricamento, ad esempio riducendo le immagini o utilizzando servizi di caching.

Link building

La link building è una pratica SEO off-page che consiste nell'acquisizione di link esterni che puntano al proprio sito web. I link esterni sono importanti perché indicano ai motori di ricerca che il tuo sito è considerato autorevole da altri siti web. Devi però sapere che non tutti i link hanno lo stesso valore: quelli ottenuti da siti autorevoli e pertinenti al proprio settore sono quelli che contribuiscono maggiormente al posizionamento su Google.