Il cripto token ASI di AltSignals dovrebbe affermarsi come leader nel 2023. Ma può competere con le previsioni di prezzo del Bitcoin?

Bitcoin (BTC) affronta la concorrenza ma continua a dominare

Con il 2023 ben avviato, la posizione del Bitcoin come re delle criptovalute sembra incrollabile. Attualmente vanta una capitalizzazione di mercato di oltre mezzo trilione di dollari, più del doppio dei 200 miliardi di dollari di Ethereum. Sebbene Bitcoin abbia avuto la sua parte di alti e bassi, la sua resilienza e adattabilità lo hanno mantenuto in prima linea nel panorama delle criptovalute.

L'adozione da parte delle istituzioni, il crescente interesse da parte del pubblico e l'aumento della percezione del Bitcoin come riserva di valore, soprattutto nei mercati turbolenti di oggi, hanno contribuito alla sua popolarità tra gli investitori in criptovalute. Tuttavia, stanno emergendo nuovi progetti innovativi che offrono soluzioni e funzionalità uniche che affrontano alcuni dei limiti del Bitcoin, come la scalabilità, le commissioni di transazione e il consumo di energia che potrebbero minacciare il suo dominio.

Nonostante questa nuova e costante concorrenza, Bitcoin ha registrato senza sforzo un'azione di prezzo rialzista nelle ultime settimane e alcuni hanno fatto grandi scommesse sulla criptovaluta leader del mercato per il resto del 2023. È arrivato il momento di scoprire in che modo gli esperti stanno posizionando le previsioni sul prezzo del Bitcoin per quest'anno.

Previsioni di prezzo del Bitcoin (BTC)

Al momento, Bitcoin vale circa $26.500 ma si prevede che BTC possa raggiungere i $47.000 entro la fine dell'anno. Oltre a ciò, le previsioni più ambiziose sul prezzo del Bitcoin vedono il raggiungimento di circa $60.000, con un potenziale guadagno approssimativamente pari a 2,25 volte con l’entrata nel 2024.

AltSignals (ASI) ha definito lo standard del mercato dei segnali di trading

Sebbene queste previsioni sul prezzo del Bitcoin non siano poi così male, c'è una nuova criptovaluta che molti ritengono abbia un potenziale di profitto molto più elevato nel 2023. Si chiama ASI e il recente presale del token ha attirato l'attenzione degli investitori e della stampa. Dunque che cos'è ASI e la sua piattaforma AltSignals? SI tratta di uno dei fornitori di segnali di trading più redditizi: dal 2017 ha prodotto oltre 1.500 avvisi con un tasso di successo medio del 64%.

I risultati di AltSignals sono stati straordinari, con un rendimento del 2.163% su 10 segnali per Binance Futures nel mese di febbraio e una precisione del 90%. Il mese precedente, ha registrato un profitto del 2.480% con una percentuale di successo del 92%! Se questi risultati ti sembrano troppo belli per essere veri, dai un'occhiata alla pagina Trustpilot della piattaforma. Questa ha ottenuto un punteggio di 4,9/5 stelle con quasi 500 recensioni positive, molte delle quali sono state raccolte dai 50.000 membri gratuiti e dai 1.400 membri VIP.

AltSignals ottiene questo risultato grazie al suo algoritmo proprietario AltAlgo™ e a un team di trader esperti che monitorano costantemente il mercato alla ricerca di opportunità. Tuttavia, il lancio del token ASI è destinato a elevare ulteriormente il successo di AltSignals sostenendo lo sviluppo del suo innovativo algoritmo ActualizeAI.

ActualizeAI e il cripto token ASI

ActualizeAI porterà AltAlgo™ a un livello superiore, utilizzando tecnologie AI avanzate come l'apprendimento automatico, la modellazione predittiva e l'elaborazione del linguaggio naturale per fornire segnali di trading ancora più precisi. L'integrazione dell'intelligenza artificiale di nuovo livello mira a spingere il tasso di vincita oltre l'80% e a generare ancora più profitti per gli utenti di AltSignals.

Perché gli investitori sono così entusiasti di ASI? Uno dei motivi principali è che la detenzione dei token ASI comporta l'accesso esclusivo all'algoritmo di ActualizeAI. Ciò significa che i titolari di ASI saranno tra i primi a ricevere segnali di trading in tempo reale e di alta qualità grazie a una tecnologia AI all'avanguardia. Gli investitori che acquisteranno almeno 50.000 token otterranno l'accesso a vita al sistema ActualizeAI, oltre all'accesso gratuito al servizio di segnali AltAlgo™ già esistente.

Inoltre, i possessori di token ASI potranno entrare a far parte dell'esclusivo AI Members Club. Qui i membri possono partecipare attivamente ai test dei prodotti, offrire feedback sui nuovi aggiornamenti e persino suggerire idee innovative in cambio di ricompense in cripto token ASI. Questi token extra possono essere utilizzati per sbloccare funzioni ancora più avanzate dell'ecosistema AI della piattaforma o venduti per ottenere un rapido profitto.

Infine, ASI agirà come token di governance per la piattaforma, assicurando che la direzione futura di AltSignals sia in linea con i desideri e le esigenze dei suoi utenti. Inoltre, nei prossimi 3-5 anni è previsto un piano di riacquisto e di distruzione deflazionistico, che ridurrà l'offerta di token e potenzialmente porterà a una rivalutazione del prezzo a lungo termine.

Previsione del prezzo di AltSignals (ASI)

Gli analisti di mercato sono molto più ottimisti sul token ASI rispetto al Bitcoin. Anche se il presale terminerà a $0,02274 per token, molti ritengono che tantissimi investitori si precipiteranno per mettere le mani sui segnali di ActualizeAI una volta che la notizia si sarà diffusa. Di conseguenza, diverse previsioni di prezzo di AltSignals lo vedono arrivare fino a $0,45 per token, con il potenziale di offrire un guadagno pari a quasi 20 volte in meno di un anno, anche per gli investitori arrivati tardi al presale dei token.

AltSignals (ASI) sembra un investimento molto più vantaggioso

Fortunatamente, questi guadagni possono essere moltiplicati giocando d’anticipo. Questo perché AltSignals è ancora nella fase 1 di cinque, attualmente al prezzo di $0,015. Diversi esperti hanno definito questo prezzo eccezionalmente sottovalutato, vista la comprovata esperienza della piattaforma e l'imminente lancio dell'algoritmo ActualizeAI.

Sebbene Bitcoin rimanga una solida scelta di investimento per molti, il potenziale del token ASI di offrire rendimenti eccezionali nel 2023 è difficile da ignorare. AltSignals si distingue come un'opportunità di investimento unica e sicuramente da non perdere. Agisci e dai un'occhiata al presale dei cripto token AltSignals oggi stesso!

