L’importanza della sicurezza: quando è il macchinario a fare la differenza.

L’Italia è un Paese conosciuto a livello mondiale non solo per le bellezze paesaggistiche, la buona cucina e l’arte, ma anche per l’eccellente qualità dei prodotti lavorati ed industriali. In modo particolare, l’industria metalmeccanica italiana è la seconda più grande in Europa, rappresentando il 50% dell’industria manifatturiera nazionale e l’8,5% dell’intera economia del Belpaese.

Il settore metalmeccanico è responsabile della crescita e della competitività dell’intero settore industriale in un Paese trasformatore come l’Italia. Investire nell’innovazione è un passaggio chiave per garantire la competitività aziendale. L’innovazione tecnologica ha come obiettivi principali l’ottimizzazione dei flussi di lavoro e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, perciò deve partire fin dalle prime fasi del processo produttivo.

Le lavorazioni all’interno delle moltissime aziende metalmeccaniche cominciano da un denominatore comune: una lastra. Una lastra di lamiera, di acciaio, di alluminio, di rame, di ferro, di materiali non ferrosi, ma anche di materiali plastici, che deve essere tagliata e lavorata su misura. È da quella lastra che prenderanno forma macchinari, utensili, componenti metallici e altri oggetti in metallo.

Per poter effettuare le lavorazioni e ottenere i particolari tagliati e sagomati, è necessario posizionare la lamiera sullo specifico macchinario da taglio, come taglio laser, taglio ad acqua, ossitaglio, taglio al plasma. In passato, il carico e lo scarico delle macchine avveniva manualmente, con magneti o con ganci di fortuna. Oggi, invece, i lavoratori possono contare su strumenti di movimentazione sicuri, affidabili e precisi che alleggeriscono il loro lavoro: i sollevatori a ventosa. Un sollevatore a ventosa è un macchinario che utilizza la tecnologia del vuoto per spostare qualsiasi tipo di foglio metallico, anche non ferroso, facilmente, ottimizzando notevolmente i tempi di lavoro e migliorando la procedura di carico e scarico.

Righetti Vacuum Lifters, azienda leader nel settore dei sollevatori a ventosa, progetta e realizza numerosi modelli di ventose per lamiera , pensate appositamente per la movimentazione di materiali ferrosi e non, di piccoli e grandi formati, rendendo il posizionamento di queste componenti sui macchinari da taglio sempre sicuro, rapido e preciso.

Qualunque sia la tipologia di alimentazione, le ventose per lamiera Righetti garantiscono la presa sul carico anche in caso di malfunzionamento, grazie ai avanzati sistemi di sicurezza e alla capiente riserva del vuoto presente sulla struttura delle ventose che interviene in caso di necessità. Un vantaggio notevole per ridurre i tempi di realizzazione e assicurare la sicurezza degli operatori e del carico, perché utilizzare le attrezzature giuste fa sempre la differenza. E Righetti lo sa.