Tipologie di serrature per abitazioni

Porta d'ingresso e serratura sono due elementi che camminano di pari passo, poiché la seconda rappresenta un valido supporto per evitare ingressi non autorizzati all'interno della casa.

Ma quali sono le tipologie attualmente disponibili in commercio? Come si fa a scegliere quella più consona ai propri bisogni? Vediamolo subito insieme!

Quando conviene cambiare la serratura di casa

Esistono diversi casi in cui, al fine di garantire alla propria abitazione ulteriore sicurezza, è vivamente consigliata la sostituzione serrature, rivolgendosi a professionisti quali Veo Italia Serrature, un'azienda leader del settore, capace di intervenire in maniera tempestiva a Roma e provincia.

Ecco qualche esempio pratico in cui il cambio della serratura della porta è opportuno:



- perdita oppure furto delle chiavi, specie se insieme ai documenti, perché i ladri riescono a trovare l'abitazione in men che non si dica e accedere al suo interno senza alcuno sforzo;



- malfunzionamento della serratura: quando una serratura risulta usurata, è più semplice da manomettere e aumenta il rischio di inceppamenti.

Per comprendere se ci si trova in una situazione del genere, basterà controllare se la chiave riesce a girare senza problemi oppure tende a restare bloccata;



- sono stati svolti dei lavori di ristrutturazione, in quanto le chiavi potrebbero essere state duplicate;



- furto oppure tentata effrazione: dopo aver sporto denuncia alle autorità competenti, è necessario far sostituire la serratura per non dare ai ladri la possibilità di tornare di nuovo;



- post divorzio o separazione, specie se la relazione è giunta al termine in maniera burrascosa, in quanto il/la partner potrebbe introdursi all'interno dell'abitazione senza alcuna fatica per arrecare danni oppure appropriarsi indebitamente di oggetti;



- acquisto di una nuova casa, specie se posseduta da uno o più precedenti proprietari;



- ogni dieci anni, poiché i ladri sono sempre al passo coi tempi riguardo le nuove tecnologie e aprire una serratura obsoleta sarà per loro un gioco da ragazzi.

Tutte le tipologie di serrature per abitazioni

Al fine di andare incontro a tutte le esigenze dei clienti, l'azienda Veo Italia Serrature di Roma propone i seguenti sistemi di chiusura porta d'ingresso:



- cilindro europeo: il cilindro europeo rappresenta la parte più importante di qualunque porta blindata, in quanto è soggetto a un impiego continuativo ed è il primo elemento preso di mira dai malintenzionati.

Per tale ragione deve resistere all'usura ed essere provvisto di meccanismo affidabile e certificazione europea anti picking, anti trapano e anti bumping.

Parlando invece delle chiavi, possono essere duplicate solo a fronte della fornitura di una tessera riportante un codice;



- sistemi elettronici: grazie al loro meccanismo all'avanguardia, riescono a garantire la giusta sicurezza alle porte.

Inoltre, grazie alla loro spiccata versatilità, possono essere fissate a eventuali serrature elettriche già esistenti;



- serrature elettroniche motorizzate: facili e veloci da installare, possono essere alimentate sia a batteria che a rete e provviste di apertura con card a transponder, tastiere dove inserire un codice di sicurezza oppure tramite le tradizionali chiavi.

Questi apparecchi, al fine di offrire agli utenti ulteriore comodità, sono controllabili da remoto tramite smartphone e tablet.

Per usufruire dell'optional, sarà necessario scaricare l'app messa a punto dall'impresa costruttrice;



- Dormakaba: i cilindri provvisti di sistemi di chiusura meccanici Kaba sono tra i più funzionali e sicuri del mondo, in quanto consentono un'agevole combinazione con dispositivi elettronici.

Occorre inoltre far presente che Dormakaba, nonché la rispettiva azienda produttrice, è titolare di numerosi brevetti e le sue chiavi sono dunque disponibili solo presso punti vendita autorizzati e la duplicazione può avvenire solo dopo il consenso del proprietario.

Come scegliere la serratura giusta

Prima di richiedere l'installazione di un determinato modello di serratura, si raccomanda di prendere in considerazione i seguenti parametri:



- duplicazione della chiave: la duplicazione della chiave può essere libera oppure protetta.

Nel primo caso basterà rivolgersi a qualsiasi negozio specializzato nella realizzazione delle copie e riguarda le serrature a doppia mappa, altrimenti il punto vendita deve essere autorizzato dal marchio produttore e occorre essere provvisti di una tessera numerata;



- budget a disposizione: stabilire un budget da spendere per il cambio della serratura va benissimo, ma adottare una certa flessibilità in merito alla cifra da spendere può davvero fare la differenza, in quanto permette di aggiudicarsi il prodotto maggiormente consono alle proprie esigenze.

Occorre infatti considerare l'acquisto come un investimento destinato a durare nel tempo.

Se fatto nel modo corretto, non dovrà infatti essere ripetuto dopo pochi anni;



- elevato numero di cicli d'apertura, così da avere la sicurezza circa un funzionamento regolare per molti anni.

Se hai la necessità di sostituire la serratura e vivi a Roma o in provincia, puoi contattare l'azienda Veo Italia Serrature per un preventivo gratuito e senza impegno. I tecnici effettueranno un sopralluogo in loco per valutare al meglio la situazione.