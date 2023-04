A Dronero rimandato l’incontro di “Filosofia in campo”

A causa delle avverse condizioni meteorologiche previste, l’incontro di “Filosofia in campo” organizzato per domani, sabato 15 aprile, dall’azienda agricola L’Undes di Villar San Costanzo è stato rimandato al 6 maggio.

Il pomeriggio di ascolto, condivisione e riflessione insieme al filosofo Luca Marchetti, si terrà sempre alle ore 16 nel “Giardino di nonna Claudia” in via Senatore Luigi Lombardi, uno spazio outdoor privato messo a disposizione per l’occasione.“Dovremo attendere un po’, ma sarà bellissimo e soprattutto non vediamo l’ora di incontrarvi!”. Il ritrovo, com’era previsto, sarà alle ore 15.45 nel parcheggio dell’ASL di Dronero, per poi dirigersi insieme a piedi raggiungendo in pochi minuti il luogo scelto.