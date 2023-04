“Benessere Psicologico Outdoor”: a Cuneo un incontro per capire i positivi effetti della natura e dell’ambiente sulla nostra salute

Il contatto con la natura e l’ambiente come strumento per il benessere psicologico personale: è questo il concetto alla base dell’iniziativa a cura dello Spazio Provinciale dell’Ordine degli Psicologi di Cuneo e patrocinata dal Comune di Cuneo, che propone in città, nella serata di mercoledì 19 aprile alle ore 21 presso gli spazi della Casa del Fiume di piazza Walther Cavallera n. 19, un incontro dedicato al tema aperto a tutti, dal titolo “Benessere Psicologico Outdoor”.

Nel corso della serata, a partire dalla ricerca e dalle evidenze scientifiche, le psicologhe promotrici dell’appuntamento approfondiranno i positivi effetti che produce sulla nostra mente l’immersione in contesti naturalistici, come abbiamo peraltro imparato a comprendere bene durante le restrizioni imposte dalla recente emergenza pandemica.

Come può una passeggiata su un viale o l'osservazione di un corso d'acqua influire sul nostro benessere? Perché camminare a piedi nudi in un prato può aiutare a riconnetterci con noi stessi e con gli altri? Cosa può dirci un antico albero su ciò che siamo? La relazione tra uomo e natura è di profonda interconnessione anche se oggi tutti viviamo in situazioni fortemente antropizzate dove dominano asfalto, cemento, acciaio ecc.

L’incontro servirà inoltre per presentare al pubblico il laboratorio esperienziale, dedicato a una quindicina di persone, che si terrà sabato 6 maggio presso lo Spazio Forma del Parco Fluviale cuneese, durante il quale i principi esposti potranno essere messi in pratica, vivendo una giornata all’aperto per esplorare la propria intimità guidati dalle psicologhe dello Spazio Provinciale.

Perché, benché la biofilia sia innata, non è però istintiva e va educata e praticata in modo consapevole affinché possa fiorire in una relazione sana e gratificante con il mondo naturale, generando pieno benessere per le persone.

Entrambe le iniziative sono a ingresso libero ma è necessario prenotare: per informazioni scrivere all’indirizzo cuneo@ordinepsicologi.piemonte.it o telefonare al numero 3384361247