"E se... ricominciassi dal principio?": la storia di Bianca, protagonista del romanzo di Lorena Dellapiana

L’AUTRICE

Lorena Dellapiana nasce a Canelli in Piemonte nel 1974, cresce a Neive, un paese alle porte delle Langhe, dove tuttora lavora come impiegata comunale. Si diploma presso il Liceo Classico "Govone" di Alba e consegue la Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino. Dal 2018 recita nella compagnia teatrale “I Fabulanti di Neive”, associazione di cui è vice presidente, dal 2020 è membro dell’associazione culturale Manganum, con la quale collabora in veste di figurante in occasioni di rievocazioni medievali.

Circa quindici anni fa si trasferisce a Mango dove, attraverso la finestra di casa, ammira ogni giorno le colline che tanto ama e che hanno dato i natali a generazioni della sua famiglia. E’ proprio questo radicato attaccamento alla sua terra che porta l’autrice ad ambientare in Langa "E se... ricominciassi dal principio?", il suo romanzo d’esordio. Ed è qui che Bianca, personaggio principale e voce narrante della storia, ritroverà sé stessa e la gioia di vivere quando, a causa di un destino avverso, dovrà cambiare vita e ricominciare dal principio.

LA TRAMA

Conosci davvero chi ti sta accanto?

E se… all’improvviso tutte le tue certezze svanissero?

E se… davvero quando meno te lo aspetti, la tua realtà venisse stravolta?

E se… dovessi ricominciare dal principio?

Bianca ha trentaquattro anni, impiegata comunale in un paesino della cintura torinese, è sposata con un rampante avvocato di origini borghesi, con cui conduce una vita tranquilla e agiata. Ma la sua esistenza viene improvvisamente stravolta da una telefonata in piena notte. Dopo giorni bui, capisce che deve tentare di uscire dal suo guscio per affrontare l'ignoto, anche se questo la spaventa e la rende vulnerabile. Un incontro fortuito le dà lo stimolo per provare a essere nuovamente felice. Ed è proprio quando sta per riemergere dal baratro della disperazione, che segreti scioccanti affiorano dalla sua vita passata, verità nascoste che mai avrebbe immaginato tornano a galla, sconvolgendo nuovamente la sua esistenza. Tutto ciò in cui aveva creduto fino ad allora non era reale, le persone in cui aveva riposto la sua fiducia, che aveva amato con tutta sé stessa non erano come aveva reputato. Tra schiaffi morali, colpi di scena e avventure rocambolesche riuscirà, grazie alla sua forza di volontà e all'aiuto di vecchi e nuovi amici, a ritrovare il suo posto nel mondo, tornando alle origini tra quelle colline di Langa in cui ha trascorso la sua infanzia.

book trailer

Il romanzo è disponibile su Amazon in formato cartaceo ed ebook.

E’ possibile contattare l’autrice attraverso la sua pagina Facebook: Lorena Dellapiana o tramite il suo profilo Instagram: @lorenadellapiana

Sabato 15 aprile alle ore 16 il volume verrà presentato alla presenza dell'autrice presso la Pinacoteca delle Langhe di via Vittorio Veneto 9 a Mango (locali dell'ex asilo) nell'ambito della rassegna letteraria promossa dall'associazione Manganum.

Per informazioni: comune neive, pagina facebook

lorenadellapiana@gmail.com