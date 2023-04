“Noi quattro”: in scena a Saluzzo lo spettacolo che racconta la Resistenza dei quattro fratelli Frusso

Nell’ambito della rassegna “Aprile, un mese di Resistenza" l’appuntamento di venerdì 21 aprile alle 21 è al teatro Magda Olivero con lo spettacolo “ Noi quattro” scritto da Anna Maria Faloppa e Valerio Dell’Anna. Anche in questa edizione il Teatro del Marchesato rende onore a cittadini che hanno lottato per la Libertà.

Il testo nasce da una rielaborazione del libro “Quattro vite per un ideale” di Patrizia Frusso e Gianni Neberti, edito da Fusta nel 2015 e ripercorre le vite dei quattro fratelli saluzzesi: Beppe, Rino, Renzo e Lucia Frusso, che hanno partecipato attivamente in modo e con ruoli diversi alla lotta partigiana, negli anni bui della lotta alla dittatura fascista e della guerra civile. Quella dei Frusso è una vicenda personale che diventa prima il simbolo della lotta di Liberazione, e poi il simbolo degli ideali di un'epoca, quella a cavallo tra Fascismo e Repubblica.

"Questa storia, che ho trasposto per il teatro in forma di oratorio – spiega Dell’Anna regista e interprete dello spettacolo – ha avuto e ha ancora oggi un’influenza positiva sulla storia delle nostre città. Mi ha colpito la vicenda di questi quattro fratelli che condividono lo stesso ideale della Resistenza, lo perseguono tra pianura e montagne, si piangono per morti e si ritrovano, come in un film commovente. Sono persone semplici, senza boria, che non mettono il cappello su ciò che fanno. Persone convinte del loro ideale e del loro ruolo, che hanno affrontato separazioni, disagi, lacrime. Poi l’hanno spuntata e, come si vede nella foto di copertina del libro, si ritrovano tutti e quattro insieme.

Un orgoglio cittadino. Tra i nomi che hanno dato lustro alla città: ci sono i Frusso e sono pure in quattro".

"Raccontare oggi queste vicende per me è fondamentale» - aggiunge Dell’Anna - - perché questo passato ci è inaspettatamente vicino e attuale: in un clima di contestazioni e discussioni sull’antifascismo è opportuno richiamare l’attenzione su ciò che il fascismo davvero è stato, ricordando chi in prima persona ha versato sudor e sangue".

In scena: Marco Bassignano, Valerio Dell’Anna, Martina Gonella, Tiziana Rimondotto e Matteo Rosso.

Ingresso libero. “Noi quattro” è prodotto dal Teatro del Marchesato con il patrocinio del Comune di Saluzzo e dell’Anpi ed è inserito nel manifesto delle celebrazioni del 25 Aprile.