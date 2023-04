Peveragno: la Viasolada pronta a inaugurare la rassegna 'Assaggi 2023'

La diciassettesima edizione de 'La Viasolada' inaugurerà la nuova Rassegna 'Assaggi 2023 - Domina o donna' della Compagnia del Birùn. L'appuntamento con l'escursione non competitiva, organizzata in collaborazione con il C.A.I. Sezione di Peveragno e con il patrocinio del Comune di Peveragno e del F.A.I. Delegazione di Cuneo, è per il prossimo 25 aprile dalle ore 9.00 sul piazzale della chiesa di Pradeboni di Peveragno.



Partendo dalla frazione montana si percorrerà un anello che dalla Truna scenderà a Vigna per poi risalire attraverso un pittoresco sentiero nei boschi. All'arrivo la Baita delle Meschie accoglierà i partecipanti per il ristoro conviviale preceduto da musica occitana a cura di Elena Giordanengo, Paolo Brizio e Maurizio Giraudo.



Visti i posti limitati per il ristoro si darà precedenza ai prenotati con messaggio WhatsApp al numero 334.8966480 indicando nome, cognome e numero partecipanti.



Dalla prima edizione del giugno 2003, la Viasolada ha portato centinaia di persone alla scoperta del nostro territorio, delle sue meraviglie nascoste e delle nostre radici dimenticate. Un viaggio sulle antiche ‘viasole’ (=sentieri, dal termine dialettale ‘viasœl’) che continua e che vi aspetta per riappropriarci insieme del saper camminare seguendo il ritmo del cuore, della passione.