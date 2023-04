Progetto “Mistà si muove” al Mallé di Dronero l’incontro con Don Marco Gallo

Suggestive ispirazioni. In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, il museo civico Luigi Mallé di Dronero propone per domani, sabato 15 aprile, un pomeriggio tra scoperta, curiosità e riflessione con don Marco Gallo.

“Il corpo dei Santi, devozioni in Valle Maira” è il titolo del pomeriggio, organizzato nell’ambito del progetto di videoanimazioni “Mistà si muove”. Appuntamento alle ore 16 alla scoperta delle chiese del circuito Mistà, in un dialogo arricchente tra passato, presente e futuro, tra i significati della religiosità.

Presbitero della diocesi di Saluzzo dal 2004, don Marco Gallo ha conseguito il Dottorato in Teologia dogmatico-sacramentaria presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo (Roma) con una tesi dal titolo “La benedizione, midollo e lembo dei sacramenti.”

Insegnante STI e ISSR di Fossano, è direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano, incaricato per i Beni Culturali e per la Nuova Edilizia di Culto e per il Rapporto con le Soprintendenze dal 2018.È inoltre parroco “in solidum” e moderatore di S. Maria della Scala e SS. Filippo e Giacomo in Verzuolo, Villanovetta e Falicetto dal 2018 e, sempre dallo stesso anno, è parroco “in solidum” di Costigliole Saluzzo.

“Siamo davvero onorati di avere ospite don Marco Gallo” - dice la curatrice del museo Ivana Mulatero, che coordina gli incontri - “il suo sarà un intervento illuminante e prezioso. Il progetto, iniziato lo scorso anno, sta proseguendo con il costante impegno dei molti appassionati collaboratori volontari e grazie alla professionalità di Alice Gallouin attraverso le videoanimazioni. Domani avremo la possibilità di scoprire ancora più nel dettaglio queste magnifiche chiese di Valle, facendoci guidare in un meraviglioso viaggio di scoperta.”

Vincitore del bando "Fuori Orario" indetto dalla Fondazione CRC, con capofila Espaci Occitan e Museo Mallé, il progetto “Mistà si muove” vede coinvolti i seguenti partner: l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Saluzzo, la Consulta Beni Culturali Edilizia di Culto Piemonte e Valle d'Aosta, l'Unione Montana Valle Maira e la rete delle parrocchie di Valle.

L’incontro è ad ingresso libero e gratuito. Tutta la popolazione è invitata a partecipare.