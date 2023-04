Il diritto di essere felice: stasera l'evento fa tappa a Cuneo

L’assessore della Provincia di Cuneo Davide Sannazaro commenta: «Credo che questo evento della Fondazione della felicità sia una importante opportunità per la nostra provincia, per seminare buone energie tra i nostri giovani. Ringrazio in modo sincero i dirigenti scolastici e gli insegnanti che hanno dato fiducia a questo progetto. Iniziative come questa sono una grande opportunità per costruire il futuro».

La sindaca di Cuneo Patrizia Manassero: «Diamo il benvenuto a Cuneo a questa iniziativa della Fondazione della Felicità, affinché le persone che vi parteciperanno, e in particolare i ragazzi e le ragazze, possano acquisire nuova consapevolezza della propria vita e nuovo benessere e, così facendo, essere persone migliori. Immaginare la nostra città come luogo di felicità è un esercizio che faccio spesso e lavorare per costruire una città in cui vivere il più possibile felici è un’azione alla quale sto dedicando tutta me stessa. Sono certa che le persone che parteciperanno all’iniziativa Vite: Storie di felicità sapranno attivarsi per diffondere attorno a sé un po’ di felicità in più, a beneficio di tutti».

Si ringraziano per la collaborazione la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, il Comune di Cuneo, l'Ufficio scolastico regionale, la Fondazione CRC, l’Azienda Turistica Locale del Cuneese, il Consorzio Turistico CuneoAlps – Conitours.

press@fondazionedellafelicita.com

Prenotazione evento per la città di Cuneo – ore 21:00: https://bit.ly/3M8kLZf Presentazione - Progetto Fondazione della Felicità. - https://bit.ly/3ElqLsT

Storie di Felicità - Palasport di Cuneo - venerdì 14 aprile ore 21.00