Saluzzo, Sami Imami presenta il nuovo libro “La primavera arriva sempre in ritardo”

Si presenta martedì 18 aprile, alle 18 al Monastero della Stella (piazzetta Trinità, 4) il libro “La primavera arriva sempre in ritardo” di Sami Imami, autore albanese, laureato in agronomia, dal 1994 in Italia. E’ il suo secondo libro ed è stampato dall'editore Fusta.

Ingresso libero alla presentazione condotta da Livio Partiti.

Nella prima produzione dal titolo “Un mare due popoli una storia” Sami Imami raccontava una delle tante storie di immigrazione che hanno coinvolto giovani tra Albania e Italia, veri e propri viaggi della speranza alla ricerca di un mondo migliore, lontano dalla dura realtà di una tirannia sotto la dittatura comunista.

Nel nuovo commovente libro parla della storia del giovane Arben, costretto a lasciare la dura realtà della montagna per scendere nella capitale Tirana per studiare. Nessuno immagina il dolore di chi deve tacere e mascherare il suo disagio nei confronti dei compagni più “evoluti”.

Anche l’amore diventa un problema, perché i costumi radicati nei secoli possono incrinare ogni sentimento, indurre timori e ansie insormontabili. La vita per Arben si snoda fra il desiderio di donarsi e il peso delle norme millenarie, fino al disperato espatrio.

Ma porterà con sé, ben chiuso nel profondo del cuore, proprio come i segreti occultati nella sua agendina rossa con segni indecifrabili, l’enigma della sua sofferenza.

E il finale, su una panchina del parco, a Tirana, chiuderà quel cerchio di sofferenza.

Nell’anno 2023 in cui il Salone internazionale del Libro di Torino ha invitato quale Paese ospite l’Albania, il libro di Sami Imami assume una valenza particolare, rappresenta un contributo importante alla conoscenza di una realtà così vicina all’Italia.

SAMI IMAMI nasce a Tirana in Albania nel 1961. Laureato in agronomia, lavora come insegnante presso il Liceo agrario Iballe, a nord dell’Albania, fino al 1990. Costretto ad emigrare in seguito al collasso economico e i disordini sociali del Paese arriva in Italia nel 1994. Da allora lavora nel torinese, luoghi che ama particolarmente e lo inducono a scrivere in italiano.

Diventato cittadino italiano dal 2011, vive a Saluzzo con la propria famiglia.