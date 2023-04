Torna la Fiera di primavera: Scarnafigi si trasforma nella “Città dei formaggi”

Si respira il profumo di bella stagione a Scarnafigi, da stasera, venerdì 14 a domenica 16 aprile in paese torna la Fiera di primavera.

L’evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche e ai prodotti caseari del territorio è organizzato dalla nuova Pro loco.

Riccardo Ghigo sindaco di Scarnafigi: “Desidero ringraziare Massimo Magliocco, presidente della rinnovata Pro loco, e tutti i componenti per essere riusciti ad organizzare anche quest’anno la Fiera di primavera. L’evento, che da 29 anni caratterizza l’inizio della bella stagione, in questa edizione vede protagoniste le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio quali il formaggio, la carne e la frutta che potranno essere degustate dai visitatori.

Come da tradizione prima dell’inaugurazione, prevista sabato 15 aprile aprile - spiega Ghigo - non mancherà la premiazione dei bambini nati nel 2022 sia a Scarnafigi che a Ruffia. I due paesi sono “gemellati” nei Consorzi dei formaggi Bra, Raschera e Toma Piemontese Dop, presieduto da Franco Biraghi.

I piccoli oltre ad una forma di questi formaggi riceveranno una somma di 100 euro donati dai due Comuni”.

La rassegna si apre stasera, venerdì 14 aprile alle 21, al teatro Lux, con la commedia dialettale portata in scena dalla compagnia “D’la Vila” di Verzuolo, “Tüta culpa d’le büsie”, organizzato dal Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita. L’ingresso è a offerta libera, i proventi raccolti saranno devoluti per l’acquisto degli arredi delle aule dell’asilo San Vincenzo.

“Ci fa molto piacere questa collaborazione a scopo benefico con il Lions – afferma il presidente della Pro loco Massimo Magliocco, artigiano scarnafigese che torna a presiedere l’associazione dopo 9 anni – in collaborazione con la vicepresidente Federica Cravero abbiamo iniziato a predisporre l’evento a febbraio grazie all’aiuto delle 38 persone che fanno parte della Pro loco. Mi fa piacere rimarcare che tra i componenti ci sono molti ragazzi e ragazze giovani che si sono prodigati nell’organizzazione dell’evento.

Tra le novità di quest’anno è entrato a far parte degli eventi in programma nel calendario della Fiera, il “Fitwalking sulle strade dei campioni” che si svolge sui tracciati di campagna che venivano percorsi durante gli allenamenti dai fratelli olimpionici Maurizio e Giorgio Damilano originari di Scarnafigi.

Tengo a precisare che anche il pranzo della domenica sarà diverso da quello delle edizioni precedenti. I protagonisti saranno gli gnocchi ai formaggi, e tutti gli ingredienti dei piatti che compongono il menù sono prodotti dalle aziende del nostro paese”.

IL PROGRAMMA DELLA FIERA DI PRIMAVERA

Venerdì 14 aprile alle 21, spettacolo teatrale a cura della compagnia “D’la Vila” di Verzuolo, “Tüta culpa d’le büsie”, organizzato dal Lions Club Scarnafigi Piana del Varaita. Ingresso è a offerta libera. I proventi raccolti saranno devoluti per l’acquisto di arredi delle aule dell’asilo San Vincenzo di Scarnafigi

Sabato 15 aprile alle 16 sotto l’ala comunale di piazza Vittorio Emanuele verranno consegnati i formaggi, da parte dei Consorzi Bra, Raschera e Toma piemontese Dop ai bambini di Scarnafigi e Ruffia, nati nel 2022. Interverranno, oltre al presidente Franco Biarghi, anche i vertici dei Consorzi.

Alle 16,45 taglio del nastro della 29esima Fiera di primavera con il saluto del sindaco Riccardo Ghigo e delle autorità che inaugureranno la Mostra mercato “La città dei Formaggi” presentata da Sonia De Castelli.

Alle 17,30 aperitivo e buffet con i prodotti tipici locali e a seguire l’intrattenimento musicale con Enzo e Sonia De Castelli.

Domenica 16 aprile a partire dalle 8, sulle piazze Don Dao e Vittorio Emanuele apertura de “La Città dei Formaggi”, vetrina dei prodotti caseari e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Contemporaneamente lungo le vie del paese saranno presenti le bancarelle degli ambulanti, il mercatino dei bambini e dei ragazzi insieme a quelli di artigiani e hobbisti.

Alle 9,45, prenderà il via da piazza Gallo il “Fitwalking sulle strade dei Campioni”, con due percorsi da 9,5 e 19 chilometri circa, seguendo i tracciati su cui si allenavano i fratelli olimpici Maurizio e Giorgio Damilano tra la campagna di Scarnafigi e Lagnasco.

Alle 12, concerto di campane a cura dell’associazione CampaneTo di cui fa parte il campanaro Andrea Alesso, scarnafigese d’adozione.

La mattinata si concluderà con la novità del “Pranzo col gnocco”, sotto il padiglione coperto di piazza Dao, con menù a base di gnocchi ai formaggi e prodotti locali.

Nel pomeriggio a partire dalle14 per le vie del paese rassegna di canto popolare con i gruppi corali “Ij'amis d'la Furnaca”, il “Piccolo cantiere” e “Dal vej al giou”.

Il gruppo folkloristico “La Meiro” si esibirà con musiche e balli della tradizione occitana.

L’artista Daniele Viglianco, eseguirà in diretta una serie di sculture in legno.

Alle 15,30 in piazza Vittorio Emanuele la 22enne saluzzese Aurora Cavallo nota food influencer, che su Tik Tok ha raggiunto un milione di follower, conosciuta sui social col nome di Cooker Girl, si racconterà in un’intervista con il giornalista Andrea Caponnetto. Parlerà delle sue ricette, tramandatele dalla nonna, che narra con passione ed abilità nei video postati sui social e che ha descritto nei due libri di cucina pubblicati in questi ultimi anni.