Valle Grana: sui sentieri Bric del Solano, Monte del Bugo e i Due Castellli due nuovi percorsi per escursioni

“Bric del Solano e Monte del Bugo” direzione San Matteo seguendo i segnavia con le omonime indicazioni. Attraversato il ponte sul Grana a destra si costeggia il bedale dove si possono ammirare i mulini, il soprano è stato recentemente ristrutturato.

Proseguendo si raggiunge il bivio x il vallone del Solano, dove la strada sterrata in ripida ascesa attraverso magnifici boschi, porta al colletto (1140 slm) che collega la Costa di Marobert lato Monterosso Grana, da qui a destra x Bric del Solano (1167), il percorso aggira un piccolo cucuzzolo, si affronta l’ultima salita e si arriva alla croce di vetta.

Si ritorna indietro per lo stesso percorso al colletto, a sinistra inizia l'ascesa piuttosto impegnativa al Monte del Bugo (1207), una cresta aerea collega l’ultimo tratto prima di arrivare alla croce di vetta. Incantevole passaggio nel bosco ripido tra i pini, faggi e querce. L'arrivo in vetta alle due cime regala una vista emozionante su tutta la valle dove si possono osservare tutte le alte vette che circondano questo meraviglioso angolo della Valle Grana. Non è un giro ad anello quindi si rientra sul percorso dell'andata. Escursione di media difficoltà 14.5 km circa di percorrenza con 700 metri di dislivello tra sali e scendi.