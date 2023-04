Calcio Serie D: le designazioni arbitrali della 35^giornata, Bra-Ligorna e Pinerolo-Fossano

Quartultima giornata, nel weekend, sui campi del girone A di Serie D.

360 minuti alla fine di un campionato che ha già promosso in Serie C il Sestri Levante e condannato alla retrocessione in Eccellenza il Fossano ma che può ancora regalare emozioni e qualche sorpresa.

Il Bra quarto in classifica riceve il Ligorna, distanziato di 5 punti. Giallorossi a caccia di un risultato positivo per non farsi avvicinare dai genovesi oltre che per provare ad insidiare la terza posizione del Vado, al momento a +3.

Derby piemontese per il Fossano, impegnato sul campo del Pinerolo.

Fischio d'inizio alle 15 di domenica, ad eccezione di Sanremese-Casale (sabato ore 15,30).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Sanremese-Casale: Paolo Rodolfo Benestante di Aprilia

Bra-Ligorna: Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia

Castanese-Chieri: Vincenzo Marra di Agropoli

Chisola-Castellanzese: Fabio Franzò di Siracusa

Derthona-Borgosesia: Alberto Poli di Verona

Fezzanese-Gozzano: Lorenzo Garbo di Monza

Legnano-Vado: Gianluca Toselli di Gradisca d'Isonzo

Pinerolo-Fossano: Bruno Spina di Barletta

Sestri-Stresa: Matteo Dini di Città di Castello

CLASSIFICA

Sestri 85, Sanremese 70, Vado 65, Bra 62, Ligorna 57, Asti 52, Gozzano, Legnano 51, Fezzanese, Castellanzese 44, Pont Donnaz, Borgosesia 43, Chieri 40, Pinerolo, Derthona, Castanese 37, Chisola 33, Stresa 29, Casale 22, Fossano 12