Ciclismo: doppio impegno in terra marchigiana per il Racconigi Cycling Team

Terzo week end del mese di aprile caratterizzato da un doppio impegno agonistico per il Racconigi Cycling Team.

Sabato 15 aprile le atlete di patron Silvio Traversa pedaleranno al “Porto Sant’Elpidio Cycling Festival”, manifestazione riservata alla categoria open organizzata sulle strade marchigiane di Porto Sant’Elpidio (AP). Le ragazze in gara dovranno affrontare 112 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito vallonato da ripetere per quattro volte. La competizione scatterà ufficialmente alle ore 14:30 dal Lungomare Faleria Sud a Porto Sant’Elpidio, dove sarà collocato anche il traguardo finale.

Domenica 16 aprile, invece, le atlete dirette in ammiraglia da Claudio Vassallo, con il supporto tecnico di Camilla Vassallo e di Antonio Vassallo, sfideranno le avversarie nella decima edizione del “Gran Premio Città di Corridonia - Giornata Nazionale Rosa”, prova open in programma sulle strade marchigiane di Corridonia (MC). 85,5 i chilometri totali di gara, spalmati su quattro giri di un circuito completamente pianeggiante e su due brevi tornate comprendenti la salita verso il traguardo di Corridonia. La bandierina a scacchi che darà il via alle ostilità verrà abbassata alle ore 10:00 in punto da Piazza della Vittoria, nel cuore di Corridonia.

Per la lunga trasferta in terra marchigiana il Racconigi Cycling Team potrà contare sulle prestazioni delle under al primo anno di categoria: Camilla Marzanati, Melania Pognant Gros ed Elisa Roccato, reduce dal fantastico terzo posto conquistato nella manifestazione “Pasqualando”, e le junior: Irene Cagnazzo, Marina Filimon, Arianna Giordani, Giorgia Porro, Asia Rabbia, medaglia di bronzo alla vigilia di Pasqua sulle strade San Miniato (PI), ed Alessia Sgrisleri.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “PORTO SANT’ELPIDIO CYCLING FESTIVAL” A PORTO SANT’ELPIDIO (AP):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. CITTA’ DI CORRIDONIA - GIORNATA NAZIONALE ROSA” A CORRIDONIA (MC):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno)

- Filimon Marina (Junior I° Anno)

- Giordani Arianna (Junior I° Anno)

- Marzanati Camilla (Under 23 I° Anno)

- Pognant Gros Melania (Under 23 I° Anno)

- Porro Giorgia (Junior I° Anno)

- Rabbia Asia (Junior II° Anno)

- Roccato Elisa (Under 23 I° Anno)

- Sgrisleri Alessia (Junior I° Anno)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce