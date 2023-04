Rally Regione Piemonte "Green", confermata l’inclinazione della gara verso l’ecosostenibilità

Siamo ormai al terzo anno di programmazione della manifestazione Green Tires, per il Rally Regione Piemonte.

L'iniziativa è stata avviata negli anni scorso grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, ed il supporto tecnico di Coop Erica.

E' un obiettivo al quale Cinzano Rally Team tiene in modo particolare, in quanto la manifestazione si svolge in un territorio che è patrimonio UNESCO e che ha nei prodotti della terra il suo interesse turistico ed economico.

Per questo motivo è stata avviata con il Comune di Alba ufficio ambiente, e con l'assessore Lorenzo Barbero, una stretta collaborazione al fine di poter garantire la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti lungo le strade interessate dalla competizione.

I partecipanti alla gara verranno nuovamente sensibilizzati alla differenziazione dei rifiuti prodotti, verrà messo a disposizione agli accessi dei parchi assistenza e palco arrivo partenza un opuscolo informativo.

L'unico punto ristoro all'interno del parco assistenza, utilizzerà solo materiale riciclabile.Per quanto riguarda le aree interessate dalle prove speciali, tutto il materiale di allestimento verrà recuperato, e quello non più utilizzabile avviato al recupero.

Come per l'anno scorso, una autovettura elettrica fungerà da “ecoscopa”, che avrà il compito di segnalare i punti ove necessario procedere alla pulizia e rimozione rifiuti.Cinzano Rally Team invita tutti i partecipanti a non lasciare sacchetti e bottiglie lungo il percorso.

L'appuntamento clou del programma è poi per l'autunno, quando ai sindaci interessati dalla manifestazione, verrà consegnato un numero di piante tartufigene in grado di assorbire co2 equivalente a quella prodotta.

www.rallyregionepiemonte.com