Limone Piemonte entro maggio riavrà il Ponte della Mineraria, distrutto dall'alluvione del 2020

A Limone Piemonte non si sono mai fermati i lavori per rimettere in sesto il paese dopo la terribile alluvione di ottobre 2020.

Tanti i danni alla viabilità. Non solo la frana al colle di Tenda, lato Francia, ma anche danni alle vie del paese, a partire dal crollo del ponte Bosch o della Mineraria, quello che collegava la statale 20 con il piazzale Nord.

Sulla pagina Facebook del Comune sono state pubblicate le immagini della messa in opera delle travi del ponte, che sarà terminato e agibile per la fine di maggio.