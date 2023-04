Il Cuneo Volley si sente a casa con l’Immobiliare Cuneese

New partnership tra il Cuneo Volley e l’Immobiliare Cuneese.

Il Club biancoblù e l’agenzia immobiliare di Matteo Martino hanno sicuramente in comune l’importanza di “sentirsi a casa”.

Il capitano Iacopo Botto e Matteo Pedron hanno testato con mano la professionalità e l’innovazione delle costruzioni dell’Agenzia, visitando il cantiere “Residenza Chiri” a Madonna dell’Olmo.

"La mia passione per la pallavolo è nata fin da bambino; in quegli anni a Cuneo la pallavolo cresceva sempre di più e nei bambini come lo ero io, c'era una voglia pazzesca di giocare ad uno sport che reputo tuttora fantastico. Da appassionato sono molto orgoglioso di dare il mio contributo al Cuneo Volley » – queste le parole di Matteo Martino, titolare dell’Immobiliare Cuneese.

Immobiliare Cuneese nasce 10 anni fa da un’idea del titolare, Matteo Martino, di dare un servizio nel mondo immobiliare che va oltre la semplice pubblicità: «Negli anni ho scoperto che la figura del mediatore può essere molto importante per dare tranquillità a chi cerca di acquistare o vendere un immobile e la mia esperienza nelle costruzione, ha portato a seguire prevalentemente vendite sul nuovo, soprattutto in questo periodo dove l'edilizia si è evoluta molto. Rimango a disposizione per chi vuole avere informazioni in merito alle soluzioni innovative che ho da proporre» .