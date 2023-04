Questa sera alle 21 ritorna TIME OUT; Ospiti Matteo Bibo Solforati e Veronica Allasia

Questa sera alle 21 ritorna “TIME OUT”, il format sul volley femminile professionistico. Sarà l’occasione anche per ricordare la giovane Julia Ituma, la giovanissima giocatrice della Igor Novara, scomparsa tragicamente nelle scorse ore. Titolo della penultima puntata: “E’ tempo di bilanci”.

Ospite in studio l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Matteo Bibo Solforati. In collegamento, invece, ci sarà la talentuosa palleggiatrice della Itas Martignacco Veronica Allasia.

Nel corso della trasmissione andranno in onda le interviste raccolte in settimana con Valeria Pizzolato (Lpm Bam Mondovì), Laura Grigolo (Lpm), Marco Musso (Uyba), Lena Stigrot (Uyba), Agnese Cecconello (Cuneo Granda S. Bernardo), Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri), più un servizio speciale con diversi protagonisti della Wash4green Pinerolo, raccolto in conferenza stampa.

Ricordiamo che “Time Out” va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.