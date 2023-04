Volley maschile A3, ottavi di finale playoff: Savigliano, contro Garlasco obiettivo rimonta

È già tempo di tornare in campo per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che attende domenica 16 aprile alle ore 18 il Moyashi Garlasco, per la gara di ritorno degli ottavi di finale dei playoff della Serie A3 Credem Banca.

Il PalaSanGiorgio, che la società biancoblu spera di vedere pieno come nelle grandi occasioni, farà da palcoscenico alla resa dei conti definitiva tra due squadre che si conoscono molto bene, essendosi già affrontate a più riprese in questa stagione tra gare ufficiali e test-match pre-campionato.

L’avversario. I ragazzi di coach Bertini partiranno con i favori del pronostico, forti della vittoria per 3-2 ottenuta meno di 100 ore prima nella gara d’andata, disputata mercoledì 12 al PalaRavizza di Pavia. In quell’occasione, le due compagini hanno confermato ancora una volta di essere in possesso di valori simili, giocando a lungo alla pari e risolvendo nuovamente la contesa al quinto set. Dal canto loro, i neroverdi, dopo un inizio contratto, hanno messo in mostra tutte quelle qualità che Savigliano conosceva bene già alla vigilia: difesa e muro, tanta fisicità e delle “braccia offensive” che fanno invidia alla maggior parte delle compagini di categoria. A riconferma di quest’ultimo aspetto, basti citare un dato: i 52 punti complessivi messi a referto dal tandem Puliti-Gianotti, con il secondo, opposto navigato, autore di 31 punti e, soprattutto, decisivo con il suo servizio nei momenti cruciali dell’incontro.Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I biancoblu, che hanno comunque dimostrato anche in trasferta di potersela giocare, saranno chiamati a una vera impresa. Per staccare il pass per i quarti di finale, infatti, dovranno riuscire a vincere evitando il tie-break (3-0 o 3-1), oppure al quinto parziale, portando così la sfida al decisivo golden set.

Nei pochi giorni a disposizione per preparare la controffensiva, coach Lorenzo Simeon ha lavorato soprattutto sugli aspetti risultati più deficitari al PalaRavizza: “Ci siamo presi un giorno di riposo, che in questo momento è forse il miglior modo per prepararsi a una nuova battaglia, e ci ritroveremo stasera (venerdì) per rivedere insieme alcune cose che non hanno funzionato mercoledì. A mio avviso, quella di Pavia resta la nostra miglior prestazione degli ultimi due mesi e domenica dovremo ripartire innanzitutto da questa constatazione, cercando di mettere in campo lo stesso spirito e la stessa qualità”.

I precedenti. Con il successo ottenuto mercoledì 12, Garlasco ha messo la freccia nella serie di incroci tra le due squadre, che ora recita 3-2 in favore dei lombardi. Quella del PalaSanGiorgio, quindi, sarà la sesta sfida per Savigliano contro il Moyashi, di gran lunga l’avversario più affrontato nella breve storia in Serie A3 Credem Banca dei piemontesi.

I biglietti. Fino alle ore 16 di domenica 16 aprile è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Volley San Donà sulla piattaforma Liveticket.it.

Il Volley Savigliano ha promosso un’iniziativa rivolta agli abbonati: tutti coloro che erano in possesso di un abbonamento per le gare casalinghe della regular season, potranno infatti entrare gratuitamente al PalaSanGiorgio, presentandosi direttamente all’ingresso. Per tutti gli altri appassionati, i biglietti saranno comunque acquistabili al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.