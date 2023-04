Volley femminile A1: Cuneo di scena a Palazzo Wanny per iniziare con il piede giusto il cammino nei playoff Challenge

L'avventura della Cuneo Granda S.Bernardo nei primi playoff Challenge della storia parte da Palazzo Wanny a Firenze, dove le gatte affronteranno le bisontine sabato 15 alle ore 18 nella prima giornata del primo turno della competizione.

In regular season Il Bisonte Firenze ha preceduto la Cuneo Granda S.Bernardo di due lunghezze (30 a 28), e entrambe le gare tra le due formazioni si sono concluse al tie-break, con una vittoria esterna per parte. Un confronto che si preannuncia dunque molto equilibrato tra due squadre partite con ambizioni diverse e alla ricerca di un finale di stagione che possa far cambiare il giudizio fin qui negativo sulle rispettive annate. Il secondo atto della sfida è in programma mercoledì 19 alle ore 20:30 al palazzetto dello sport di Cuneo; prevendita attiva presso la segreteria di Cuneo Granda Volley e online su www.liveticket.it.

QUI CUNEO GRANDA S.BERNARDO Il k.o. esterno di Novara, il quarto consecutivo, ha chiuso un finale di regular season che ha portato alla Cuneo Granda S.Bernardo solo due punti in quattro partite e tante recriminazioni per le occasioni perse. Se la sconfitta all'Arena di Monza è stata netta, le due gare casalinghe perse al tie-break con Scandicci e Busto Arsizio rappresentano un grosso cruccio per come sono maturate e per i punti lasciati per strada, che avrebbero permesso un piazzamento migliore in regular season e un percorso più agevole nei playoff Challenge. I rimpianti sono stati poi acuiti dalla sconfitta nel derby piemontese di sabato scorso, in cui la formazione di coach Bellano è riuscita a farsi rimontare da una Novara già certa della quinta posizione nella stagione regolare dopo il secondo set e con la testa al secondo round della semifinale di Champions con l'Eczacibasi.Ottava posizione al termine del girone di andata, undicesima alla fine del girone di ritorno, un piazzamento che non rispecchia il potenziale del gruppo biancorosso, chiamato nei playoff Challenge a esprimersi con continuità a quei livelli finora toccati solo a sprazzi. Il primo ostacolo nella corsa per un posto in Europa nella prossima stagione si chiama Il Bisonte Firenze, un'altra delusa della regular season. In un confronto che si prospetta assai incerto la compagine toscana, in caso di parità nella serie, avrà il vantaggio di giocare l'eventuale gara decisiva tra le mura amiche di Palazzo Wanny sabato 22 o domenica 23 in virtù del miglior piazzamento in regular season.

SOFYA KUZNETSOVA, SCHIACCIATRICE CUNEO GRANDA S.BERNARDO «Nelle sfide con Firenze serviranno più qualità e meno errori rispetto alle ultime partite. Firenze è una squadra che lavora bene a muro e in difesa; dovremo variare i colpi in attacco e esprimere la nostra pallavolo migliore, che non è quella delle ultime partite. Prendiamo gli insegnamenti utili dal finale di regular season e guardiamo a questi playoff Challenge con la consapevolezza di poter dire la nostra».

LE AVVERSARIE Dopo la vittoria a Cuneo del 21 febbraio scorso per Il Bisonte Firenze sono arrivate solo sconfitte, ben sette, e appena quattro punti nei k.o. al tie-break per mano di Scandicci, Novara, Casalmaggiore e Vallefoglia. Nove i tie-break stagionali della formazione allenata da Carlo Parisi, due in meno di quelli della Cuneo Granda S.Bernardo.

I PRECEDENTI Cuneo avanti 6-4

GLI EX Massimo Bellano ha guidato Firenze nella stagione 21/22 e fino al 30 dicembre 2022

GLI ARBITRI Piperata e Saltalippi

COME SEGUIRE IL MATCH DA CASA Diretta streaming a pagamento su Volleyball World TV (https://volleyballworld.tv/); -10% sugli abbonamenti mensili e annuali con il codice CUNEOGRANDA10