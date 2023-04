"Grazie alla dott.sa De Marchi, specializzanda in ginecologia all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo"

Salve,

Scrivo questa lettera per ringraziare la Dott.sa De Marchi, specializzanda in ginecologia all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, per aver reso una giornata non iniziata non nei migliore dei modi, immensamente più serena.

A causa di problemi di salute, qualche settimana fa sono stata spinta a rivolgermi al pronto soccorso, dove ho avuto la fortuna di incontrare una giovane Dottoressa che grazie alla sua gentilezza, competenza e professionalità, mi ha permesso di comprendere con chiarezza cosa mi stava succedendo, tranquillizzandomi e permettendomi di trovare solievo al mio problema.

Spero che l'ospedale non si lasci sfuggire giovani talenti come Lei, appassionati del lavoro che hanno scelto di vivere.

Grazie di cuore.