Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate a Cervere in via Fossano. L'incidente nella serata di ieri, venerdì 14 aprile, intorno alle 21.30.

Sul posto vigili del fuoco di Fossano, due pattuglie dei carabinieri di Cervere e due ambulanze dell'emergenza sanitaria.

Nello scontro sono rimasti feriti due uomini, rispettivamente di 87 e 26 anni portati all'ospedale di Verduno in codice giallo.