“Ecce Homo”: concerto d’organo a Manta con il soprano Serena Moine

“Ecce Homo” è il titolo del concerto, che si terrà stasera, sabato 15 aprile alle 21, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria degli Angeli di Manta, in via Maero, 6.

Si esibirà il soprano Serena Moine accompagnata all’organo da Raffaella Bertaina.

Il concerto rievoca le tappe principali dell’anno liturgico cattolico partendo dall’Avvento per arrivare al culmine della Pasqua di Resurrezione.

La vicenda viene narrata in note dalla musica di grandi autori (Vivaldi, Bach, Rossini, Mozart) toccando epoche e stili differenti.

In questo cammino salvifico dell’anima il protagonista è Gesù che si denuda della propria divinità per compiere il volere di Dio e redime l’uomo dal peccato originale.

Il concerto è anche l’occasione per sentire le note dell’organo, da poco restaurato, costruito da Francesco Vittino nel 1905.

Da tempo il parroco di Manta don Giuseppe Arnaudo aveva in animo di poter realizzare il risanamento dello strumento a canne e tastiera dal grande valore storico ed artistico.

L’organo prende il nome dal costruttore, il celebre Francesco Vittino, proveniente da una famiglia organara biellese. Venne utilizzato fino agli Anni ’70.

Il restauro è stato concluso a fine 2022, dalla ditta Brondino-Vegezzi-Bossi di Centallo, grazie ad un sostanzioso contributo dell’8xmille e alle elargizioni di privati mantesi e di alcune ditte locali ed enti tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Serena Moine, soprano, si è diplomata in canto classico e organo alla scuola di Alto perfezionamento musicale di Saluzzo nell’ambito dell’Abrsm (Associated Board of the Royal Schools of Music), nel dicembre 2021.

Attualmente è docente di canto e pianoforte nelle scuole di musica “Il Madrigale” a Sanfront e di pianoforte al Cfam (Centro formazione artistico musicale) di Verzuolo.

Raffaella Bertaina si è diplomata in pianoforte al Conservatorio di Cuneo.

Ha studiato inoltre organo e composizione organistica al Conservatorio di Torino. Ha seguito corsi di Perfezionamento internazionali tenuti dal Cipam di Arezzo divenendo poi assistente e pianista accompagnatrice sia in repertori strumentali che vocali.

Attualmente fa parte e collabora con l'Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana, diretta dal Maestro Paolo Fiamingo.

L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento posti.