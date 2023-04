Il Rally Regione Piemonte entra nel vivo [FOTO]

Dopo le gare di ieri, oggi (sabato 15 aprile) entra nel vivo il Rally Regione Piemonte, una delle sfide più emozionanti e adrenaliniche della stagione, grazie ai ben 188 iscritti e ad un percorso di livello.

Un minuto di silenzio in ricordo del pilota irlandese Craig Breen deceduto giovedì in seguito ad un incidente durante un test in Croazia, alla guida della Hyundai i20 WRC ufficiale. Breen, 33 anni compiuti lo scorso febbraio, era un grande amico della gara, che aveva vinto nel 2020 e nelle due edizioni successive aveva collaborato all’organizzazione, dando preziosa consulenza grazie alla sua esperienza iridata.

In attesa delle rimanenti sette prove speciali di sabato 15 aprile, guarda la fotogallery di Andrea Olimpi: