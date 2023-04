Savigliano, il 22 e 23 aprile arriva “Savix Comics and Bricks”

Eroi dei cartoni animati, cosplayer, giochi, costruzioni, momenti talk, musica e tanto altro: Savigliano è pronta ad immergersi nelle colorate atmosfere del mondo dei fumetti. È tutto pronto per “Savix Comics and Bricks”, manifestazione nuova di zecca che si terrà nel centro cittadino il 22 ed il 23 aprile prossimi.

La kermesse – presentata venerdì 14 aprile nella Sala Consiglio del Comune di Savigliano – nasce per ricordare il giovane Francesco Gerbaldo, giornalista del Corriere di Savigliano e grande appassionato di fumetti, prematuramente scomparso lo scorso anno.





Diversi gli spazi tematici in cui si svolgerà “Savix”:





- Piazza Santarosa sarà l'“Area expo”, con 16 espositori ed un grande palco su cui si alterneranno ospiti, talk-show con influencer e disegnatori, sfilate di cosplayer e l'atteso concerto di Giorgio Vanni, voce delle più celebri sigle di cartoni animati (in programma la domenica alle 18).





Sempre nel “salotto buono” della città sarà allestito lo Spazio dedicato a Francesco. Conterrà i cimeli della sua attività (è stato, tra le altre cose, ideatore della rivista “Papersera”), disegni originali di alcune matite storiche di “Topolino”, pezzi della sua sterminata collezione di fumetti, diorami Lego ed elaborati estratti dal premio “Francesco Gerbaldo”, intitolato alla memoria.





- Piazza del Popolo diventerà “Area games”, dedicata a tornei e giochi di ruolo; saranno presenti gli stand delle associazioni “Espansione ludica” e “Intavolando” ed uno spazio dedicato ai bambini, a cura di Ludobus e Circobus di Fuma che 'nduma.





- Sempre in piazza del Popolo, l'Ala polifunzionale verrà trasformata in “Area bricks”, una grande esposizione di mattoncini Lego.





- La vicina piazza Cesare Battisti sarà invece tutta dedicata ai cosplayer e ai loro fedeli costumi.





Non mancheranno gli eventi collaterali. Sabato 15 aprile sarà inaugurata una “sezione manga” presso la biblioteca civica “L. Bàccolo”, mentre sabato 22 aprile, alle 21, verrà proiettato “Your Name” al cinema Aurora.





«Si tratta di una manifestazione tutta nuova che si affaccia nel panorama degli eventi saviglianesi – afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera –. È un'iniziativa in cui crediamo molto. Sia perché pensiamo possa attirare in città tanti appassionati del genere ma anche tante famiglie alla ricerca di un momento ludico e spensierato. E poi ci crediamo per lo scopo nobile alla base di “Savix”: ricordare Francesco Gerbaldo. Un amico, che era sempre presente agli eventi della vita cittadina».





Gli fa eco l'assessore alle manifestazioni Filippo Mulassano: «Dopo un intenso lavoro, ed una gestazione di circa sei mesi, finalmente “Savix” vede la luce. Quando si propone una nuova manifestazione la soddisfazione è sempre tanta, ma in questo caso è accresciuta dal fatto che si tratta di un evento innovativo nel panorama locale. Sembra banale dirlo, ma una manifestazione del genere può riuscire solo se è frutto di un lavoro di squadra: dall'Ente Manifestazioni alla Confcommercio, dall'Ufficio Manifestazioni del Municipio alla Giunta (in particolare i consiglieri Garaventa, Racca, Giordana e Villois), oltre a tutti coloro che si sono spesi in prima persona».

«Ora “Savix” è una novità – conclude Mulassano –. Ma ci auguriamo che diventi un appuntamento consolidato tra gli eventi della nostra città».









IL PROGRAMMA





AREA EXPO - Piazza Santarosa





SABATO 22 APRILE

- dalle 15.00 Talk: Gioca Giullari e Matteo TeOoh! Boca

- 15.45 Live sketching di Adam Tempesta

- dalle 16.00 Talk: Renato Novara

- dalle 17.00 Talk: Luigi Aimè, Elena Mellano, Pamela Dema Francesca Siviero e Paolo Roasio

- dalle 18.00 Sfilata The Heroes Cosplayer

- 19.00 Quizzone di Espansione Ludica





DOMENICA 23 APRILE

- dalle 10.45 Talk: Lise e Talami

- 11.30 Talk: Emanuele Galletto

- 16.00 Premiazione Concorso Corriere di Savigliano

- 17.00 Premiazione Concorso Papersera

- 18.00 Concerto Giorgio Vanni





AREA BRICKS - Ala Polifunzionale





Sabato 22 aprile, dalle 13.00 alle 20.00, e domenica 23 aprile, dalle 10.00 alle 19.00





AREA GAMES - Piazza del Popolo





SABATO 22 APRILE

- 11.30 -20.00 Gioco libero

- 11.30 - 18.00 Giochi di ruolo (Fabula Ultima, DnD, Pathfinder 2E, Household, e molti altri). Iscrizione presso lo stand di Espansione Ludica

- dalle 14.00 Torneo Magic - Booster draft. Iscrizione presso lo stand di Intavolando o app companion codice 62WXW5G





DOMENICA 23 APRILE

- 9.30 -18.00 Gioco libero

- 9.30 - 18.00 Giochi di ruolo (Fabula Ultima, DnD, Pathfinder 2E, Household, e molti altri). Iscrizione presso lo stand di Espansione Ludica

- dalle 10.00 Torneo Magic – Pauper. Iscrizione presso lo stand di Intavolando o app companion codice QGPJPME





SABATO 22 e DOMENICA 23 APRILE

Area dedicata ai bambini a cura di Ludobus e Circobus di Fuma che ‘nduma