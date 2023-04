Tour della Val Valle Bronda, domani 16 aprile con partenza prevista alle 8 dal Comune di Pagno

Domani, domenica 16 aprile, a partire dalle 8, la piazza centrale di Pagno accoglie la partenza del Tour della Valle Bronda, una camminata guidata adatta a escursionisti allenati.

Gli escursionisti appassionati potranno percorrere a piedi 20 chilometri (su un dislivello massimo di 800 metri) tra natura, arte e storia immersi negli incantevoli paesaggi delle Valli del Monviso: Varaita, Po e Bronda.

Si raggiungeranno sei chiese, ammirando i piloni votivi sparsi sui sentieri del percorso.

Un’occasione per poter ammirare sette panorami suggestivi alle pendici del Re di Pietra.

L’appuntamento è nella piazza centrale di Pagno (conosciuta come piazza del Mercato) di buon mattino alle 8. Da qui si partirà alla volta di Pian dell’Orso, per raggiungere San Bernardo, Pigliunàs, fino alla Colletta Vecchia e a La Crùs, dove è previsto il pranzo, a base di pasta, offerto dagli organizzatori. Al pomeriggio si prosegue per la Colletta di Isasca, Madonna del Carmine, San Michele, Sant’Eusebio, San Grato, Vigna Via Barba, e ‘L Palàs, per poi fare ritorno a Pagno.

Il percorso è in gran parte boschivo su un dislivello totale di 800 metri.

Ai partecipanti è consigliato un abbigliamento sportivo e consono alla camminata.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Ala Veja, in collaborazione con il Comune e la Pro loco di Pagno e l’Aib (Corpo volontario antincendio boschivo) della Valle Bronda.

È gradita la prenotazione anche su WhatsApp al numero: 349.5469013.