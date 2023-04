Alto, Castelnuovo di Ceva, Murello e Vernante: ecco le liste per le Comunali

Scaduti a mezzogiorno di oggi, sabato 15 aprile, i termini per presentare le liste con i candidati Sindaco e Consiglieri comunali - e in attesa dell'ufficialità che deriverà dal pronunciamento delle Commissioni elettorali -, tra i 13 Comuni della provincia di Cuneo che andranno al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio ci sono anche Alto, Castelnuovo di Ceva, Murello e Vernante.

Due le liste in lizza nel piccolo Comune al confine tra Piemonte e Liguria, dopo i tre mandati del sindaco uscente Renato Sicca. Ad Alto sfidarsi saranno Mauro De Andreis, 54 anni, per la lista "Sempre più “in Alto”" (composta da Angelo Bico, Maria Teresa Sicca, Vittorio Abbà, Maurizio Bonavera, Carmelo Guccione, Marta Deandreis, Rinaldo De Andreis, Stefano Deandreis, Cosimo De Pascalis e Sofia Martino) ed Emanuela Sabidussi, 35 anni, sostenuta da Stefania Bianco, Alessandro Boffredo, Marina Caramellino, Serena Rebora, Chiara Sperti, Daniel Tarozzi, Silviu Petru Turcan e Roberto Santangelo, riuniti nella lista "Insieme per Alto".

Testa a testa anche a Vernante tra il primo cittadino uscente Gian Piero Dalmasso, 58 anni, responsabile tecnico delle ferrovie, che si ripresenta con la lista civica "Vernante Vivo", e lo sfidante Agostino Carletto, 68 anni, architetto in pensione, tra i fondatori dello studio "Tau e Temi" di Cuneo, capolista di "Insieme per Vernante". A sostegno del primo Ezio Bertaina, Milena Caraglio, Salvatore Marco Contarino, Daniele Dalmasso, Enrico Dalmasso, Lorenza Giordano e Alex Vallauri; con il secondo Fabio Giordanengo, Gian Franco Giordanengo, Michela Giordano, Fulvio Macario, Manuel Marchesi, Euridice Melzi ed Erica Secondini Giordano.

A Castelnuovo di Ceva cerca un nuovo mandato il primo cittadino uscente Mauro Rebuffo ("Uniti per Castelnuovo"), chiamato a misurarsi alle urne con Soave Giacosa ("Castelnuovo vive") e Mattia Taricco (Forza Nuova).

Tre i candidati sindaci anche a Murello: prova a dare continuità il 61enne veterinario Fabrizio Milla, correndo per il terzo mandato consecutivo alla guida della lista civica "Insieme si può fare", con il 33enne imprenditore agricolo Giuseppe Paschetta ("Lista civica amministrativa") a contendergli la carica insieme al 27enne Paolo Daniele Apa, nelle fila di Forza Nuova.